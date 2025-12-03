Термобелье, косметика, сладости и не только: что подарить военным на День святого Николая

Некоторые подарки будут актуальны и для мужчин, и для женщин

Начался декабрь, а значит самое время готовить подарки близким к новогодне-рождественским праздникам. Согласно новому церковному календарю День святого Николая выпадает на 6 декабря. Если у вас есть близкие-военные, самое время позаботиться о подарках для них.

"Телеграф" рассказывает, что можно подарить военным в Украине ко Дню святого Николая. Большинство идей актуальны, как для мужчин, так и для женщин.

Что подарить военным?

Для тепла и заботы

Украинские военные в зимний период нуждаются в тепле и заботе. Поэтому, подбирая подарки, нужно позаботиться, чтобы они были практичными. Отличной идеей будут термобелье, несколько пар прочных трекинговых носков, термос или термокружка. Можно добавить к ним патриотические рисунки или гравировки.

Также к празднику можно подарить военным многоразовые грелки, тактическую одежду или просто худи или свитшоты. Хорошим выбором будет также удобная военная обувь, перчатки или головной убор.

Для связи и практичности

Хорошим подарком для военного или военной может стать павербанк, портативная зарядная станция, налобный фонарик и другие гаджеты, которые будут помогать в связи.

Также можно рассмотреть в качестве подарка водонепроницаемую флешку, мощный тактический фонарь, мультитул или качественный острый нож.

Для души и поднятия боевого духа

Не все подарки должны быть практичными и функциональными. Можно презентовать военным что-то для души. Например, их точно порадуют детские рисунки, сладости, другие вкусняшки.

Отличным символическим подарком станет армейский жетон или браслет из паракорда с личной гравировкой, а также обложка для военного билета с защитным текстом или молитвой. Также настроение военным может поднять подарок в виде классной книги или настольной игры.

Подарки для женщин

Даже находясь в полевых условиях или в окопах, женщины остаются женщинами. Поэтому, подбирая подарок военной, можно остановиться на уходовой косметике, средствах, которые защищают кожу от холода и обветривания, кремах для рук и лица.

Ранее "Телеграф" рассказывал про интересные идеи подарков для мамы и папы на День святого Николая. И не забудьте про сладости.