Скандальная ОО "Нон-Стоп", которую неоднократно разоблачали в мошенничестве и вымогательстве, развернула масштабную кампанию по дискредитации одной из ключевых газодобывающих компаний, работающей в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют постановления Высшего антикоррупционного суда от 25 января 2025 года.

Согласно решению суда, все жалобы этой организации были полностью отклонены как безосновательные. ОО требовало возбудить уголовное преследование против руководства газодобывающей компании, однако суд признал отсутствие оснований для таких действий.

"Отказать в удовлетворении жалобы ЛИЦО_3 (Кирилл Яковец. – Ред.) от 25.01.2025 на бездействие органа досудебного расследования, которое заключается в невнесении должностными лицами САП сведений об уголовном правонарушении в ЕРГР после получения заявления о совершении уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

Параллельно ОО "Нон-Стоп" распространяет десятки заказных материалов против руководства газовой компании и направляет многочисленные жалобы в правоохранительные органы, пытаясь инициировать уголовное преследование.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о причастности ОО "Нон-Стоп" экс-прокурора Кирилла Яковца к вымогательству и мошенническим схемам.