Визит Пышного в США проходит на фоне скандала с давлением на банк Порошенко, — американские СМИ

Обвинения в давлении на Международный инвестиционный банк экс-президента Петра Порошенко и информация о коррупции в Департаменте финансового мониторинга НБУ стали откровенно негативным фоном для визита главы НБУ Андрея Пышного в Вашингтон.

Об этом пишет американское издание priceofbusiness.com.

В статье со ссылкой на украинского экономиста, бывшего главу правления банка "Юнекс" Бориса Кушнирука говорится, что Национальный банк Украины под сомнительными предлогами оказывает безосновательное давление на банк бывшего президента Петра Порошенко "Международный инвестиционный банк" (МИБ).

В публикации говорится, что Нацбанк действует в интересах политического руководства Украины, а проверки НБУ стали инструментом давления на неугодных властям банкиров. В то же время в Департаменте финансового мониторинга НБУ, ответственном за наложение штрафов на банки, процветает коррупция, которая проявляется в незаконном обогащении руководства департамента.

"Скандал является негативным фоном для визита главы НБУ Андрея Пышного в Вашингтон, поскольку обвиняемые Кушнируком руководители ведомства являются прямыми подчиненными Андрея Пышного, а экс-президент Петр Порошенко прямо обвинил главу НБУ в выполнении политического заказа", — отмечает издание.

Напомним, поводом для статьи Бориса Кушнирука стало решение НБУ наложить штраф на Международный инвестиционный банк экс-президента Украины Петра Порошенко. По мнению экономиста, Департамент финансового мониторинга Нацбанка, который вынес решение о штрафе МИБ, превратил проверки в инструмент наказания "неправильных" и "неугодных".

В публикации американского издания упоминаются две чиновницы департамента – его действующая глава Анна Липская и бывшая руководительница отдела оперативного контроля Ирина Дрозд. Обе чиновницы в течение последних двух лет провели почти по четыре месяца за границей – якобы в служебных командировках.

Также в статье Priceofbusiness говорится о том, что Анна Липская была назначена на свой пост без должного опыта банковских услуг, а ее управленческие решения неоднократно вызывали сомнения в ее профессиональной компетентности и беспристрастности. Кроме того, выяснилось, что у Липской есть счет в Santander UK в Лондоне.

В свою очередь Ирина Дрозд, недавно уволенная из НБУ, в 2024 году тайно приобрела элитную недвижимость в Варшаве, но не указала это в декларации. В то же время задекларировала счета в польском банке PEKAO на общую сумму более $30 тыс. (плюс еще $40 тыс. у мужа). Также в статье говорится, что до 2022 года Ирина Дрозд хранила свои средства в украинских банках, но после начала войны открыла счета в иностранных финучреждениях.

"Это чрезвычайно символично на фоне валютных ограничений НБУ. Перевести деньги за границу или даже открыть счет в иностранном банке для обычного гражданина сегодня все еще является чем-то из области фантастики. Но эти ограничения для простых украинцев, а не для элиты", — цитирует американский сайт Бориса Кушнирука.