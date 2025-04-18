"Проверки Нацбанка стали инструментом давления на неугодных", — Кушнирук

Все решения о наложении санкций после обжалования в судебном порядке отменяются, подчеркнул эксперт

Действия регулятора против Международного инвестиционного банка ведут к уничтожению финансового учреждения, причем в поведении отдельных чиновников, оказывающих давление, имеются признаки коррупции.

Об этом заявил экономист, экс-глава правления банка "Юнекс" Борис Кушнирук в своем блоге на Цензор.Нет.

Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес банка МИБ Петра Порошенко и отметил, что эта ситуация стала своеобразной точкой кристаллизации политики проверок регулятора, после которой представители других финансовых учреждений начали публично озвучивать случаи незаконного давления со стороны НБУ, в частности, Департамента финансового мониторинга.

"По многочисленным сообщениям участников рынка, Департамент под руководством Анны Липской активно применяет безвыездные и выездные проверки, обычно завершающиеся наложением необоснованных и непропорциональных санкций. Часто это ведет к потере лицензии, что фактически уничтожает финансовое учреждение. При этом все больше доказательств указывают на то, что такие действия совершаются в интересах отдельных банков-конкурентов, которые с помощью административного ресурса пытаются занять монопольное положение на рынке", — пишет экономист.

По его словам, подтверждением этих фактов является то, что все решения о наложении санкций после обжалования их в судебном порядке отменяются. Он также напомнил, что директор Департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская была назначена на эту должность без должного опыта непосредственно в сфере банковских услуг, и ее управленческие решения неоднократно вызывали вопросы профессиональной компетентности. Относительно Ирины Дрозд, возглавлявшей управление выездного надзора в том же департаменте, ее недавно уволили – как утверждает эксперт, в связи с подозрениями в коррупции. Известно, что Дрозд купила элитную недвижимость в Варшаве, но не внесла ее в декларацию. В ее декларации указаны счета в польском банке PEKAO на общую сумму более $30 тыс., еще $40 тыс. – у ее мужа. Что, по мнению Кушнирука, вызывает подозрения на фоне ограничения валютных операций, которые Нацбанк ввел для граждан Украины.

Ссылаясь на собственные источники, экономист утверждает, что за последние два года Липская и Дрозд провели почти по четыре месяца за границей, якобы в командировках. По его словам, в профессиональных кругах высказывают предположение, что эти поездки могли быть использованы для вывоза наличных и дальнейшей их легализации в других юрисдикциях. По мнению Кушнирука, эти факты должны стать предметом расследования детективов НАБУ.

Эксперт также обратился к главе НБУ Андрею Пышному с призывом перестать оказывать давление на бизнесменов, неугодных властям.

"Может, команде господина Пышного стоит не выполнять заказ Банковой в поиске хоть каких-то поводов для давления на Петра Порошенко, а подумать о том, что деятельность НБУ впоследствии сама станет объектом очень серьезного антикоррупционного расследования? Особенно в части политики процентных ставок по депозитным сертификатам и непрозрачной курсовой политики, как очень серьезных источников коррупции и злоупотреблений, которые нанесли ущерб государству, уже измеряющийся сотнями миллиардов гривен", — резюмировал Борис Кушнирук.