Опасность для всего мира: Россия кошмарит фронт новым неизвестным 4G-дроном, в чем его угроза

На фронте в Украине появилась новая опасная угроза. Россияне начали активно применять новый дрон с LTE связью, который может использоваться для целого ряда задач.

"Телеграф" рассказывает о новом оружии врага и том, чем именно он опасен.

Неизвестный минишахед кошмарит фронт

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало на своей сайте "War&Sanctions" 3D-модель нового российского БПЛА, который прямо сейчас активно используемого врагом. Дрон с неизвестным названием был замечен на разных участках фронта в различных модификациях:

разведчик;

ударный дрон;

приманка.

Внешне он напоминает уменьшенную версию "шахеда", но главная опасность в его начинке.

Опасный интернет-воин

Главной фишкой нового российского дрона в ГУР МО называют его связь. Он управляется с помощью LTE сетей (мобильная связь 4G). При чем контролировать его можно даже в реальном времени.

Характеристики

Российский дрон с мобильной связью

"Обычная" версия (разведчик/приманка) оборудован камерой и двумя LTE-модемами, позволяющими передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В ударной версии камера и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

Конструктивно дрона имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", похожий на "Шахед-131" (Герань-1), но несколько меньше.

Как выяснили в разведке, почти половина компонентов БПЛА изготовлена в Китае.

Чем страшны дроны с мобилками

Виктор Таран

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран в комментарии "Телеграфу" отметил, что именно в связи и кроется большая опасность новых дронов.

"LTE имеет большое количество преимуществ для военного применения. Потому что есть высокая скорость и пропускная способность. И это все эффективно.

Работает этот интернет стабильнее классической радиосвязи на короткой и средней дистанциях. Но его ключевое преимущество в другом — он по своей природе является технологией, с помощью которой ты можешь управлять на очень большом расстоянии", — объяснил эксперт.

Как это работает

Виктор Таран рассказал, что теоретически данная технология дает врагу возможность управлять своим дроном хоть с другого континента.

"Берем LTE и спутник Старлинк или какой-нибудь другой спутник. Дрон подключается к LTE, а затем базовая станция передает сигнал в спутниковый канал. Далее он передает в другой регион, например Берлин, Харьков — а мы с вами в Киеве. Куда угодно.

В принципе, можно развернуть на другой континент. Но все же не желательно, а до тысячи километров спокойно. Далее базовая станция передает сигнал в спутниковый канал. Затем возвращается в сеть LTE на дрон и полетели. Этот принцип называется "Beyond line of sight", — рассказал Таран.

Простыми словами: оператор сидит за сотни километров — он связывается с базовой станцией LTE — в 10-20 километрах от неё находится дрон — для дрона расстояние от оператора выходит не сотни километров, а совсем рядом.

Есть и более экстравагантные варианты

По словам военного, базовую станцию LTE можно поднять в небо на аэростате.

"И тогда этот дрон сможет летать намного дальше ибо радиус покрытия возрастает на 50 — 100 километров. Имеется ввиду расстояние от дрона к станции, а не оператору", — объяснил он.

Миру стоит поднапрячься

По словам Тарана, дроны с новым видом связи открывают новые принципиальные нюансы ведения боя для всех на фронте.

"В вопросах управления на совсем других расстояниях, других регионах. Ну и в то же время, конечно, мы говорим о безопасности наших операторов. Если эта технология под нашим управлением, то это хорошая история. А с другой стороны это такой восклицательный знак для всех. И мы говорим для стран НАТО, что эта система изменилась. На сегодняшний день следует понимать, что никто не защищен и в любую точку мира может прилететь", — сказал Таран.

При этом эксперт отметил, что это сейчас не массовая история — это больше о точечном применении.

"Это такой, знаете ли, лазерный скальпель. Если нужно кого-то за сотни километров достать и точечно ударить по нему", — говорит Таран.

Военный заверил, что Силы обороны также уже обладают такими средствами.

"Это не сложно", — констатировал эксперт.

