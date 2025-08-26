"Хочу, чтобы вы знали", – Гудыменко обратился к президенту Азербайджана

Младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко рассказал историю азербайджанца, с которым служил

Юрий Гудыменко написал пост в соцсети Х, где рассказал историю бойца ВСУ, Афгана Оруджева, с которым служил. Боец, гражданин Азербайджана, погиб на прошлой неделе. В День Независимости он был похоронен под Гостомелем на мусульманском участке кладбища.

В посте ветеран обратил внимание на объединение наций вокруг подвига павшего бойца. "Это было так трогательно и так искренне, что провожать тебя пришли два мира и много наций. И люди на коленях вдоль раненых гостомельских улиц. И мусульманское пение над твоим саваном. Военные из разных частей. Твоя мама, которая на азербайджанском сказала, что переедет в Украину и будет жить тут. И твой друг-армянин, рассказавший о ваших ссорах, которые непременно заканчивались фразой "Идем убивать врагов". И все это в День Независимости, за которую ты отдал свою жизнь".

В конце ветеран обратился к президенту Азербайджана.

"Хочу, чтобы вы знали, что в День Независимости Украины мы собрались, чтобы попрощаться с моим побратимом, афганцем Оруджевым — гражданином Азербайджана, который мужественно боролся за свободу нашей страны и был за это награжден", — написал Гудыменко.

Напомним, что в ночь на 8 августа россияне ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.