"Хочу, щоб ви знали", – Гудименко звернувся до президента Азербайджану

Молодший сержант ЗСУ у відставці Юрій Гудименко розповів історію азербайджанця, з яким служив

Юрій Гудименко написав пост в соцмережі Х, де розказав історію бійця ЗСУ, Афгана Оруджова, з яким служив. Боєць, громадянин Азербайджану, загинув минулого тижня. У День Незалежності його поховали під Гостомелем на мусульманській ділянці цвинтаря.

В пості ветеран звернув увагу на об’єднанні націй навколо подвигу полеглого бійця. "Це було так щемливо і так щиро, що проводжати тебе прийшли два світи і багато націй. І люди на колінах вздовж поранених гостомельських вулиць. І мусульманські співи над твоїм саваном. Військові з різних частин. Твоя мама, яка азербайджанською сказала, що переїде в Україну і буде жити тут. І твій друг-вірменин, який розповідав про ваші сварки, що неодмінно закінчувались фразою "Ходімо вбивати ворогів". І все це в День Незалежності, за яку ти віддав своє життя."

Наприкінці ветеран звернувся до президента Азербайджану.

"Хочу, щоб ви знали, що у День Незалежності України ми зібралися, щоб попрощатися з моїм побратимом, афганцем Оруджовим – громадянином Азербайджану, який мужньо боровся за свободу нашої країни та був за це нагороджений", — написав Гудименко.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня росіяни вдарили пʼятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.