Усиленная защита и пункт управления ПВО: "Украинская бронетехника" представила обновленные машины "Новатор"

Украинская бронетехника представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2025 в Кельце (Польша) сразу несколько новинок. Среди них – "Новатор ПЗСА-5" и "Новатор 2 Кречет". Об этом "Оборонке" сообщили в пресс-службе компании.

"Новатор ПЗСА-5" – это обновленный специализированный бронеавтомобиль "Новатор". Речь идет о 5-местном СБА 2025 года, главным нововведением которого является усиленный уровень защиты корпуса к ПЗСА-5 (аналог STANAG 4569 Level 2).

Такой уровень защиты означает, что автомобиль выдерживает обстрелы из автоматических винтовок калибра 7,62×39 мм и 7,62×51 мм НАТО, включая бронебойные пули, а также подрыв фугасов до 6 кг тротила под колесом или днищем.

Стенд "Украинской бронетехники" на MSPO-2025

В компании добавляют, что ключевое преимущество обновленного "Новатора" – усиленная защита без потери мобильности и динамики. Благодаря инженерным решениям масса машины увеличилась всего на несколько десятков килограммов, поэтому она сохранила:

максимальную скорость 140 км/ч;

разгон и маневренность на уровне предыдущих модификаций;

проходимость в сложных условиях (булыжная мостовая, бездорожье, подъемы до 30°);

запас хода 500 км без дозаправки.

Производитель отмечает, что "Новатор" остается гибкой платформой для различных боевых задач – возможна установка турели с крупнокалиберным пулеметом, гранатометом, систем РЭБ или дополнительного оборудования согласно требованиям заказчика.

Другая новинка – это командно-штабный автомобиль "Новатор 2" со встроенной системой управления тактической группы "Кречет". В компании объяснили, что "Кречет" – это пункт управления тактической группы ПВО, предназначенный для автоматизированного управления подразделениями противовоздушной обороны.

Система обеспечивает:

интеграцию в 5 цифровых РЛС, до 10 мобильных огневых групп и до 4 средств обнаружения целей ночью;

автоматическое распределение целей и управление до 10 целевыми каналами;

отражение воздушной обстановки и сопровождение до 250 целей одновременно;

пространственную зону ответственности до 300×300 км;

быстрое развертывание (до 10 минут) и автономную круглосуточную работу.

В "Украинской Бронетехнике" отметили, что благодаря интеграции "Кречета" "Новатор 2" позволяет осуществлять управление силами ПВО и мобильными группами непосредственно на передовой, не подвергая экипаж опасности. Это критически важно для уменьшения времени реагирования на воздушные угрозы — с минут до секунд.

При этом машина сохранила все преимущества базовой платформы "Новатор":

дизельный двигатель Ford V8 Super Turbo Diesel мощностью 330 л.с.;

максимальная скорость 140 км/ч;

баллистическая защита ПЗСА-4 (аналог STANAG 4569 Level 1), обеспечивающая выдерживание обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62 мм;

противоминная защита STANAG 4569 Level 2a/2b, защищающая экипаж от подрывов на фугасах под колесом или под днищем.

Таким образом, "Новатор 2" с "Кречетом" – это мобильный командный пункт нового поколения, повышающий эффективность противовоздушной обороны, позволяющий лучше координировать силы и гарантирующий безопасность тех, кто принимает решения на поле боя.

Ранее сообщалось, что "Украинская бронетехника" запустила серийное производство медицинской версии броневика "Новатор". Конструкция бронеавтомобиля обеспечивает защиту экипажа и раненых от огневого поражения и вредных внешних факторов в любых погодных условиях и разных типах местности.

В мае компания сообщила, что СБА "Варта 2" прошел все необходимые испытания, завершил процесс кодификации и получил право на поставки Силам обороны Украины.