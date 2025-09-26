Роботизированный Protector и беспилотник UB60D от "Украинской бронетехники" показали себя на международных военных учениях

Польша проявляет высокий интерес к продукции компании, заявил Владислав Бельбас

"Украинская бронетехника" представила свою продукцию на учениях войск территориальной обороны Польши "Огненная Буря", которые проходят на полигоне в Нова-Дембе.

"В рамках военных учений подразделений территориальной обороны в Польше наша компания продемонстрировала возможности НРК Protector и беспилотного авиационного комплекса UB60D. Эта демонстрация — первый шаг к внедрению для дальнейшего применения этой продукции польскими военными", — рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, Польша проявляет высокий интерес к продукции компании и рассматривает возможности усиления собственной армии современными системами.

"Участие продукции "Украинской бронетехники" в международных учениях демонстрирует не только уровень развития украинских оборонных технологий, но и их роль в укреплении безопасности партнеров Украины, в частности Польши, а также в поддержке коллективной безопасности ЕС и НАТО", — убежден Бельбас.

НРК Protector – современная дистанционно управляемая платформа для выполнения самых сложных и опасных операций без риска для личного состава. "Protector" адаптируется к разным задачам – от логистики и инженерных операций до эвакуации раненых, демонстрируя стратегическую ценность для современных военных сил.

НРК Protector

Беспилотный авиационный комплекс UB60D – высокоточное средство поражения живой силы и легкой бронетехники из воздуха. Дрон объединяет боевую часть и систему управления в единую платформу, что позволяет оперативно действовать в условиях максимальной динамики, обеспечивая точность, быстроту и готовность к немедленному поражению цели.

Беспилотный авиационный комплекс UB60D

"Огненная Буря" — масштабные учения для подразделений территориальной обороны Польши, в которых принимают участие около 2500 военнослужащих. Проходят они в рамках федерации учений "Железный Защитник-25", к которым в общей сложности привлечены более 30 тысяч военных и 600 единиц техники Вооруженных сил Польши и государств — членов НАТО.