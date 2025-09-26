Рус

Роботизований Protector та безпілотник UB60D від "Української бронетехніки" показали себе на міжнародних військових навчаннях

Дмитро Романов
Наземний роботизований комплекс Protector
Наземний роботизований комплекс Protector. Фото facebook.com/ukrainianarmor

Польща проявляє високу зацікавленість до продукції компанії, заявив Владислав Бельбас

"Українська бронетехніка" представила свою продукцію на навчаннях військ територіальної оборони Польщі "Вогняна Буря", які проходять на полігоні у Новій Дембі.

"В рамках військових навчань підрозділів територіальної оборони у Польщі наша компанія продемонструвала можливості НРК Protector та безпілотного авіаційного комплексу UB60D. Ця демонстрація — перший крок до впровадження для подальшого застосування цієї продукції польськими військовими", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, Польща проявляє високу зацікавленість до продукції компанії та розглядає можливості посилення власної армії сучасними системами.

"Участь продукції "Української бронетехніки" у міжнародних навчаннях демонструє не лише рівень розвитку українських оборонних технологій, а і їхню роль у зміцненні безпеки партнерів України, зокрема Польщі, а також у підтримці колективної безпеки ЄС та НАТО", — переконаний Бельбас.

навчання у Польщі

НРК Protector – сучасна дистанційно керована платформа для виконання найскладніших та найнебезпечніших операцій без ризику для особового складу. Protector адаптується до різних завдань – від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених, демонструючи стратегічну цінність для сучасних військових сил.

НРК Protector
НРК Protector

Безпілотний авіаційний комплекс UB60D – високоточний засіб ураження живої сили та легкої бронетехніки з повітря. Дрон поєднує бойову частину та систему управління в єдину платформу, що дозволяє оперативно діяти в умовах максимальної динаміки, забезпечуючи точність, швидкість та готовність до негайного ураження цілі.

Безпілотний авіаційний комплекс UB60D
Безпілотний авіаційний комплекс UB60D

"Вогняна Буря" — масштабні навчання для підрозділів територіальної оборони Польщі, в яких беруть участь близько 2500 військовослужбовців. Проходять вони в рамках федерації навчань "Залізний Захисник-25", до яких загалом залучені понад 30 тисяч військових і 600 одиниць техніки Збройних сил Польщі та держав — членів НАТО.

#Українська бронетехніка #Владислав Бельбас