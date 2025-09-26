Роботизований Protector та безпілотник UB60D від "Української бронетехніки" показали себе на міжнародних військових навчаннях

Польща проявляє високу зацікавленість до продукції компанії, заявив Владислав Бельбас

"Українська бронетехніка" представила свою продукцію на навчаннях військ територіальної оборони Польщі "Вогняна Буря", які проходять на полігоні у Новій Дембі.

"В рамках військових навчань підрозділів територіальної оборони у Польщі наша компанія продемонструвала можливості НРК Protector та безпілотного авіаційного комплексу UB60D. Ця демонстрація — перший крок до впровадження для подальшого застосування цієї продукції польськими військовими", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, Польща проявляє високу зацікавленість до продукції компанії та розглядає можливості посилення власної армії сучасними системами.

"Участь продукції "Української бронетехніки" у міжнародних навчаннях демонструє не лише рівень розвитку українських оборонних технологій, а і їхню роль у зміцненні безпеки партнерів України, зокрема Польщі, а також у підтримці колективної безпеки ЄС та НАТО", — переконаний Бельбас.

НРК Protector – сучасна дистанційно керована платформа для виконання найскладніших та найнебезпечніших операцій без ризику для особового складу. Protector адаптується до різних завдань – від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених, демонструючи стратегічну цінність для сучасних військових сил.

НРК Protector

Безпілотний авіаційний комплекс UB60D – високоточний засіб ураження живої сили та легкої бронетехніки з повітря. Дрон поєднує бойову частину та систему управління в єдину платформу, що дозволяє оперативно діяти в умовах максимальної динаміки, забезпечуючи точність, швидкість та готовність до негайного ураження цілі.

Безпілотний авіаційний комплекс UB60D

"Вогняна Буря" — масштабні навчання для підрозділів територіальної оборони Польщі, в яких беруть участь близько 2500 військовослужбовців. Проходять вони в рамках федерації навчань "Залізний Захисник-25", до яких загалом залучені понад 30 тисяч військових і 600 одиниць техніки Збройних сил Польщі та держав — членів НАТО.