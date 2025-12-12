НАБУ и САП возбудили "пустое" дело против Госспецсвязи

Дело против Госспецсвязи, которое было открыто в 2023 году, похоже на имитацию работы от НАБУ и САП, поскольку данный "антикоррупционный кейс" имеет много белых пятен. Об этом говорится в материале "Главкома".

Осенью 2023 года стало известно об уголовном производстве по закупкам программного обеспечения для Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) на сумму 62 млн грн, которое возбудили НАБУ и САП. Они сообщили группе из шести человек, среди которых были нынешний офицер по специальным поручениям ГУР, бригадный генерал Юрий Щиголь, о подозрении в незаконном завладении средствами.

"Госспецсвязи на основе проведенных тендеров заключил контракты на поставку программного обеспечения с двумя украинскими компаниями на общую сумму 285 млн грн. Все необходимые работы были выполнены в полном объеме в 2022 году. Однако 20 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили группе из шести человек (в том числе Юрию Щиголю, его заместителю Виктору Жоре и владельцу IT-компаний Роману Ковалю) о подозрении в незаконном завладении денежными средствами. Дескать, реальная стоимость закупленного оборудования и программного обеспечения составила всего 223 млн грн, а разницей в 62 млн незаконно завладели члены коррумпированной группировки", — говорится в материале.

Но следственные действия были организованы непрофессионально, процессуальные документы содержат многочисленные пробелы, а сами обвинения не отвечают фактам. К тому же оказалось, что только украинские специалисты могли выполнять эти действия для Госспецсвязи.

"Налаживание программного обеспечения, построение комплексной системы защиты информации, интеграция с более чем 300 государственными реестрами, государственная экспертиза и обучение персонала (и все это связано с государственной тайной, нужны специалисты с соответствующими допусками) — это тоже стоит денег. Но сотрудники НАБУ и САП этого почему-то не учли. Не исключено, что если бы в тендерах победила иностранная IT-компаня, а не отечественные профессионалы, то антикоррупционные органы Украины вообще не обратили бы внимания на модернизацию национальной системы защиты информационных ресурсов", — отмечают журналисты.

"Для сферы системы защиты национальных информационных ресурсов, кибербезопасности и других критических для страны направлений такой подход является опасным. Вместо укрепления государства во время войны мы получаем циркулярный и искусственный процесс, размывающий реальную ответственность и отвлекающий различные ресурсы. В итоге это дело – пример того, как антикоррупционный кейс может быть искусственно "запущен", создавая иллюзию активности, вместо того, чтобы реально усиливать государство и защищать интересы наших граждан", — резюмируется в статье.