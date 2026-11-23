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Имущество, оформленное на отца, сестру и тестя руководителя САП Александра Клименко, которым пользуется он сам и его жена, требует тщательной проверки. Особенно после обнародования записей, на которых окружение главы антикоррупционной прокуратуры обсуждает возможное незаконное обогащение и регистрацию недвижимости на родственников.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова, комментируя записи, обнародованные бывшим генпрокурором Русланом Кравченко.

Решмедилова напомнила, что на одной из записей подруга жены Клименко, адвокат Наталья Редич, спрашивала у гадалки: "А может быть такое, что это там какое-то незаконное обогащение, о том, что они имущество регистрируют на родителей своих, например?"

По словам эксперта, такая конкретика вызывает вопросы на фоне информации об имущественном положении семьи Клименко. В частности, речь идет о квартире на улице Гарматной в Киеве, приобретенной отцом-пенсионером, чьи ориентировочные доходы за десять лет были почти в пять раз меньше ее стоимости. В квартире проживает Клименко с супругой.

Кроме того, эксперт обратила внимание на Volkswagen, оформленный на сестру главы САП, а также недвижимость тестя — квартиры, гараж, коммерческие помещения и апартаменты в карпатском Wood Hotel Resort&SPA, которыми пользуются супруги Клименко.

"Когда руководитель органа, который расследует незаконное обогащение, пользуется имуществом родственников, возникает простой вопрос: за какие средства все это приобретено? И почему журналисты-расследователи, так тщательно проверяющие чужое состояние, не демонстрируют аналогичного интереса к руководству САП?" – отметила Решмедилова.