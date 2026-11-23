Скорую помощь к загородному дому в Подмосковье вызвала жена актера

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65-летнего путиниста Никиту Джигурду доставили в реанимацию с предполагаемым инфарктом. Скорую вызвали рано утром 23 ноября после того, как у него повысилось давление.

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По версии Mash, около восьми утра в загородном доме в Подмосковье, где Джигурда живет с женой Мариной Анисиной, у него резко упало давление. Анисина вызвала скорую, и та доставила актера в больницу.

После начала полномасштабного вторжения Джигурда встал на сторону Кремля Источник: Открытые источники

Позже российские СМИ сообщили, что до госпитализации Джигурда не жаловался на здоровье и активно снимался в различных шоу.

Что Джигурда говорил о российской агрессии

Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве, а актерскую карьеру сделал в России. В декабре 2013 года он выступил на Евромайдане: читал собственные стихи, исполнил гимн Украины и поддержал протестующих.

На Евромайдане Джигурда читал стихи и поддерживал протестующих Источник: Открытые источники

Уже в 2014 году на пророссийском митинге в Донецке актер заявил, что поддерживает так называемую "ДНР".

После выступления на Евромайдане Джигурда заявил, что поддерживает так называемую "ДНР" Источник: Открытые источники

После аннексии Крыма Джигурда называл полуостров де-юре украинским. В 2017 году он получил "паспорт ДНР", но через несколько дней его аннулировали. После начала полномасштабного вторжения актер встал на сторону Кремля. В 2022 году он получил российское гражданство. Войну против Украины Джигурда называл кремлевским термином "СВО".

После начала полномасштабного вторжения Джигурда встал на сторону Кремля Источник: Открытые источники

Как актер помогал российским военным

В 2023 году Джигурда за собственные средства купил автомобиль УАЗ и передал его российским военным на оккупированной территории Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В марте 2024 года он выступил перед российскими военными на оккупированной части Донецкой области и передал им беспилотники и гуманитарную помощь.

Джигурда передавал российским военным беспилотники и гуманитарную помощь Источник: Открытые источники

В 2024 году, по данным ГУР, Джигурда подал запрос на службу в российском подразделении "Барс Каскад". До участия в боевых действиях дело не дошло.

После начала полномасштабного вторжения актер встал на сторону Кремля Источник: Открытые источники

Джигурду внесли в перечень угроз национальной безопасности

В 2025 году Министерство культуры Украины внесло Джигурду в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Это запрещает ему гастролировать и публично выступать в Украине и ограничивает трансляцию его произведений в СМИ и общественных местах. ГУР отмечает: в публичных заявлениях Джигурда оправдывает аннексию Крыма и называет украинские Крым и Донбасс российскими.