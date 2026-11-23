Новое видео с главой МИД РФ вызвало вопросы

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В сети появилось видео с Сергеем Лавровым, на котором глава российского МИД, похоже, испытывает трудности при ходьбе. Кадры привлекли внимание пользователей, которые начали обсуждать возможное состояние здоровья 76-летнего дипломата.

Ролик в Threads опубликовал пользователь @likeformilfs. На фоне слухов о том, что Лавров в последнее время реже появляется на важных дипломатических мероприятиях, новое видео с ним вновь вызвало вопросы о его самочувствии.

"Кентавр Лавров уже едва ходит на своих двоих – будто циркуль проглотил", – написал @likeformilfs.

"Не подковали, видимо".

Под видео с Лавровым пользователи Threads шутят о подковах

"Может, копыто ороговело, надо бы переподковать"

В Threads шутят о походке Лаврова, сравнивая ее с хромотой лошади

"По ходу, подковы стерлись – лошадь хромает", – пошутил еще один пользователь.

"Обратная эволюция".

Шутка об "обратной эволюции"

"Его бы на пенсию насильно, иначе никак".

Почему заговорили о здоровье Лаврова

В ноябре 2026 года появились сообщения об отсутствии Сергея Лаврова на отдельных дипломатических мероприятиях, что породило предположения о состоянии здоровья 76-летнего главы МИД России.

В частности, 9 ноября СМИ сообщили, что Лавров не поедет на заседание министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии. Российская делегация, согласно этим сообщениям, примет участие во встрече без него. Встреча должна состояться 3–4 декабря 2026 года в Лугано.

Как сообщал "Телеграф", Сергей Лавров возглавляет МИД России с 2004 года.