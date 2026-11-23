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Майно, оформлене на батька, сестру та тестя керівника САП Олександра Клименка, яким користується він сам та його дружина, потребує ретельної перевірки. Особливо після оприлюднення записів, на яких оточення очільника антикорупційної прокуратури обговорює можливе незаконне збагачення та реєстрацію нерухомості на родичів.

Про це заявила політична експертка Олександра Решмеділова, коментуючи записи, оприлюднені колишнім генпрокурором Русланом Кравченком.

Решмеділова нагадала, що на одному із записів подруга дружини Клименка, адвокатка Наталія Редіч, запитувала у ворожки: "А може бути таке, що це там якесь незаконне збагачення, про те, що вони майно реєструють на батьків своїх, наприклад?"

За словами експертки, така конкретика викликає запитання на тлі інформації про майновий стан родини Клименка. Зокрема, йдеться про квартиру на вулиці Гарматній у Києві, придбану батьком-пенсіонером, чиї орієнтовні доходи за десять років були майже вп'ятеро меншими за її вартість. В квартирі проживає Клименко з дружиною.

Крім того, експертка звернула увагу на Volkswagen, оформлений на сестру очільника САП, а також нерухомість тестя — квартири, гараж, комерційні приміщення та апартаменти в карпатському Wood Hotel Resort&SPA, якими користується подружжя Клименків.

"Коли керівник органу, який розслідує незаконне збагачення, користується майном родичів, виникає просте запитання: за які кошти все це придбано? І чому журналісти-розслідувачі, які так прискіпливо перевіряють чужі статки, не демонструють аналогічного інтересу до керівництва САП?" — зазначила Решмеділова.