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Голова Національного банку України Андрій Пишний має отримати можливість публічно відповісти на звинувачення, які лунають на його адресу. Це дозволить з'ясувати, чи мають претензії до керівника НБУ реальне доказове підґрунтя, чи є частиною політичної кампанії.

Про це заявив політичний оглядач Олександр Бабак, коментуючи діяльність парламентських слідчих комісій.

За його словами, ТСК під керівництвом Гончаренка стала одним із найдієвіших інструментів парламентського контролю, оскільки не боїться порушувати незручні питання та заслуховувати учасників резонансних справ.

Натомість розслідування щодо Пишного на засіданнях іншої ТСК, на думку Бабака, дедалі більше нагадує політичне переслідування. Депутати вже вимагають відставки голови НБУ, хоча судових рішень немає, а переконливих доказів його особистої причетності до корупційних оборудок суспільству не представлено.

Бабак наголосив, що йдеться про керівника ключової державної інституції, який забезпечує взаємодію з міжнародними фінансовими партнерами, зокрема МВФ та його очільницею Крісталіною Георгієвою. Яка, до речі, Пишного поважає, а це важливо, з огляду на кредитну історію України.

"Пропоную Гончаренку провести окреме засідання ТСК за участю Андрія Пишного, представників НАБУ, САП та інших причетних посадовців. Нехай кожен викладе свою позицію, надасть докази та відповість на всі питання", — зазначив Бабак.

"На жаль, ТСК Железняка-Гетманцева з цим завданням не впоралася", — підсумував Бабак.