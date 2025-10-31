Этот "идеальный город" советская власть переименовала в честь авиатора: как он называется сегодня

Это один из немногих сохранившихся "идеальных городов" эпохи Ренессанса в Европе

Названия городов всегда имеют особое значение – они становятся не только географической меткой, но и символом идентичности, духа и памяти населения. На Львовщине также есть город, который трижды менял название, но ни разу не терял души.

Сегодня Жовква – это не просто туристическая достопримечательность Галиции. Это уникальный пример того, как европейский "идеальный город" может сохраниться сквозь века войн, оккупаций и тоталитарных режимов. "Телеграф" расскажет об этом городе подробнее.

От Винников до королевской резиденции

Город Жолква расположен на западе Украины, во Львовской области. Он находится примерно в 25 километрах к северу от Львова, административного центра области. Жолква лежит на пересечении важных исторических торговых путей Красной Руси – у реки Свинья, являющейся притоком Западного Буга. Благодаря близости к Львову и выгодному расположению между лесами и водоемами город издавна играл важную роль в торговле и обороне региона.

История города уходит в 1368 год, когда на этом месте существовало поселение Винники. Настоящее рождение Жолквы произошло в 1597 году, когда гетман Станислав Жолкевский заложил здесь новый город. В 1603 году король Зигмунд III Ваза предоставил ему магдебургское право и официальное название Жолква – в честь самого гетмана.

Это переименование стало не просто формальностью. Магдебургское право обеспечило горожанам свободу самоуправления, право на торговлю и ремесла, что дало мощный толчок экономическому развитию.

Город ремесленников и искусств

Жолква славилась своими ремесленными традициями. Здесь работали скорняжные цеха, действовала собственная школа иконописи, функционировали фарфоровые мастерские. Жовковские изделия ценились во Львове и за пределами Украины. Особенно важно было развитое книгопечатание – город стал одним из центров образования и культуры региона.

Рыночная площадь в Жовкве

На протяжении веков в Жолкве мирно сосуществовали украинцы, поляки, евреи, армяне. Рядом расположены святыни разных конфессий – уникальный пример религиозной толерантности того времени. Эта поликультурность обогатила город, сделала его особенным.

Синагога в Жовкве, 1918–1933, коллекция Национального цифрового архива Польши

Советское переименование и возврат идентичности

В 1951 году советские власти переименовали Жолкву в Нестеров – в честь российского авиатора Петра Нестерова, первоисполнителя "мертвой петли". Это была типичная советская практика: стирать историческую память, заменяя ее новой идеологией.

Приказ о переименовании города Жовква

Справедливость восстановили в 1992 году, когда после обретения независимости Украины городу вернули историческое название. Это стало важным символом возрождения национальной идентичности.

Стелла города Жовква

Сохранение наследия сегодня

В 1994 году Жолква получила статус Государственного историко-архитектурного заповедника. Перед 400-летием магдебургского права центр города прошел масштабную реконструкцию, позволившую сохранить уникальную ренессансную застройку.

Ратуша в Жовкве

Уникальный город-крепость эпохи Ренессанса

Жолква – один из наиболее сохранившихся образцов "идеального города" в Европе. Ее планирование создавалось по итальянским канонам: четкая геометрия кварталов, продуманная система обороны, мощеные площади и дома, где эстетика сочеталась с практичностью.

Жолковский замок

В 1674-1696 годах Жолква была королевской резиденцией Яна III Собеского – легендарного польского короля, победителя под Веной. Здесь хранились коллекции искусства, устраивались празднования военных побед, а город превратился в важный культурный центр.

Костёл Святого Лаврентия, Жовква.

Легенды и тайны

Жолква окутана легендами. Самая популярная – о разветвленной сети подземных ходов, якобы ведущих от замка к монастырю в Крехове, а может даже во Львов. До сих пор находят засыпанные каменные входы с подземными источниками. Забавную историю рассказывают о названии реки Свинья: по легенде царь Петр I после бурного ужина упал в местную реку, что и принесло ей такое название.

Креховский монастырь

Сегодня Жолква – это город, где каждая улица рассказывает историю, где архитектура свидетельствует о величии прошлого, а название напоминает о важности сохранения исторической памяти. Это город, который пережил польское королевство, австрийскую империю, советские времена и возродился в независимой Украине, сохранив свою уникальную идентичность.

