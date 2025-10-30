Единственный в Украине город носил имя живого генсека: как он называется сегодня и чем интересен (фото)

Уникальная история города в Кировоградской области, который трижды переименовывали

Мало кто знает, что в Украине есть город, который за первое десятилетие своего существования успел трижды сменить имя. Сначала его назвали в честь живого генсека, затем переименовали в аббревиатуру от названия электростанции, а в конце концов дали прижившееся поэтическое название.

Эта история – не художественный вымысел, а реальность одного из наименее известных, но самых интересных городов Украины. Речь пойдет о Светловодске, и "Телеграф" расскажет о его истории подробнее.

Рождение города на затопленных деревнях

История Светловодска неразрывно связана со строительством Кременчугской ГЭС – одной из мощнейших гидроэлектростанций советской Украины. В середине XX века, когда началось создание Кременчугского водохранилища, под воду пошли древние поселения Крылов, Новогеоргиевск и Табурище. Их жители нуждались в новом доме, и именно для них на высоком берегу Днепра начали возводить новый город.

Строительство велось быстрыми темпами – нужно было срочно расселить людей и обеспечить кадрами гидроэлектростанцию. Уже в 1961 году новый город получил официальный статус.

Открытие Кременчугской ГЭС

Хрущев: название, нарушившее правила

В 1961 году город был назван в честь Никиты Хрущева – тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС. Это решение выглядело как дань уважения главе государства, но противоречило неписаному правилу советских времен: города не называли именами живых политиков.

Слела города Хрущев

Сам Хрущев, узнав о таком переименовании, настоял на смене названия. По иронии судьбы, человек, в честь которого назвали город, лично отказался от этой чести.

Кремгес: компромиссное название

В 1962 году город переименовали в "Кремгес" – аббревиатуру от "Кременчугской ГЭС". Такое название было логичным: город действительно возник благодаря строительству гидроэлектростанции, которая стала его градообразующим предприятием. Название "Кремгес" просуществовало семь лет и прочно ассоциировалось с промышленным назначением города, его энергетическим потенциалом.

Кременчугская ГЭС

Светловодск: прижившееся название

В 1969 году город получил современное название – Светловодск. Оно поэтически отражает суть города: свет, даваемый гидроэлектростанцией, и вода Кременчугского водохранилища. Это название оказалось наиболее успешным – оно не привязано к конкретным политическим фигурам и одновременно подчеркивает уникальность города.

Светловодск

Светловодск сегодня

Современный Светловодск расположен на живописном Табурищанском мысе. Город окружен лесными массивами, а его улицы засажены тополями, акациями, липами и каштанами. Центральный парк имени Тараса Шевченко с современной инфраструктурой стал излюбленным местом отдыха горожан.

Светловодск с высоты птичьего полета

Кременчугская ГЭС еще остается основой экономики города, хотя со временем здесь появились и другие предприятия: заводы металлических конструкций, теплоизоляции, адсорбентов, предприятия пищевой промышленности. Город имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру с автомобильным, железнодорожным и речным сообщением.

Не только ГЭС: интересная особенность Светловодска

Одной из таких ярких страниц является история Светловодского керамического завода, основанного в 1960 году на базе артели "Решающая", которая в то время специализировалась на изготовлении гончарной посуды и черепицы. Он быстро превратился в важное предприятие города. В 1965 году здесь стартовало производство майолики, а уже в 1972-м завод получил бронзовую медаль за дизайнерские изделия. С 1973 года предприятие освоило фарфоровую продукцию, привлекая к производству ведущих мастеров, и даже участвовало в международной выставке в Италии.

Сервиз Кремгес

Три названия Светловодска – это три эпохи в жизни одного города. "Хрущев" символизирует культ личности и политическую конъюнктуру, "Кремгес" – индустриальную мощь советской Украины, а "Светловодск" – стремление к более поэтическому и независимому от политики именования.

Сегодня Светловодск – это город с уникальной историей, который хранит память о затопленных деревнях, объединяет промышленный потенциал с живописной природой и продолжает развиваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему именно город Кропивницкий пять раз менял название за свою историю. Каждое изменение названия означало не просто административное решение, а подлинное изменение эпох.