Переименовали три раза за 15 лет: где в Украине этот город и как он называется сегодня

Почему именно город Кропивницкий пять раз менял название за свою историю

Мало кто знает, что современный город Кропивницкий имеет уникальную историю топонимов. Она отражает все политические и культурные трансформации Украины за последние два с половиной века.

Каждое изменение названия означало не просто административное решение, а настоящую смену эпох. "Телеграф" расскажет, как этот город назывался раньше и что способствовало переименованию.

Кропивницкий расположен в самом центре Украины, на Приднепровской возвышенности. Город находится на берегах реки Ингул, в месте впадения в нее меньших рек Сугоклия и Биянка. Это административный центр Кировоградской области и Кропивницкого района.

Имперское наследие: время Елисаветграда

С 21 февраля 1784 года город носил название Елисаветград – в честь Елизаветинской крепости, построенной для защиты южных границ Российской империи. Существуют разные версии происхождения названия: одни историки связывают его с именем императрицы Елизаветы Петровны, другие считают естественным фонетическим упрощением выражения "Крепость святой Елизаветы".

Это название город сохранял почти полтора века – до 5 сентября 1924 года. Именно Елисаветград стал основой для развития современного города после ликвидации Запорожской Сечи и начала планомерной колонизации южных земель.

Елисаветград, фото начала 20-го века

Советские метаморфозы: три названия за пятнадцать лет

Приход советской власти ознаменовался настоящей чехардой переименований. В 1924 году город стал Зиновьевском в честь революционера Григория Зиновьева, родившегося здесь. Однако уже десять лет спустя, когда Зиновьев попал в немилость и был объявлен "врагом народа", название стало неудобным.

Фрагмент мипы 1925 года с названием города Зиновьевск

27 декабря 1934 года город переименовали в Кирово — в память о Сергее Кирове, советском деятеле, убитом в том же году. Но и это название оказалось недолговечным: уже 10 января 1939 года, с образованием Кировоградской области, город получил название Кировоград.

Старая деревня города Кировоград

Именно с этим названием город прожил самый длинный период – 77 лет, с 1939 по 2016 год. Кировоград стал свидетелем войны, восстановления, индустриализации и распада СССР.

Возврат к корням: Кропивницкий

14 июля 2016 года Верховная Рада Украины в рамках декоммунизации приняла историческое решение о переименовании Кировограда в Кропивницкий. Новое название увековечивает память Марка Лукича Кропивницкого – выдающегося украинского драматурга, актера и режиссера, одного из основателей профессионального украинского театра.

Стелла на въезде в город Кропивницкий

Это переименование символизирует не просто отказ от советского наследия, а возвращение к собственным культурным корням, утверждение украинской идентичности через топонимы. Сегодня Кропивницкий продолжает писать свою историю уже под украинским названием, которое подчеркивает связь с национальной культурной традицией и стремление Украины к утверждению собственной идентичности в мире.

