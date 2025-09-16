Укр

Переименовали три раза за 15 лет: где в Украине этот город и как он называется сегодня

Катерина Шполянская
Почему именно город Кропивницкий пять раз менял название за свою историю

Мало кто знает, что современный город Кропивницкий имеет уникальную историю топонимов. Она отражает все политические и культурные трансформации Украины за последние два с половиной века.

Каждое изменение названия означало не просто административное решение, а настоящую смену эпох. "Телеграф" расскажет, как этот город назывался раньше и что способствовало переименованию.

Кропивницкий расположен в самом центре Украины, на Приднепровской возвышенности. Город находится на берегах реки Ингул, в месте впадения в нее меньших рек Сугоклия и Биянка. Это административный центр Кировоградской области и Кропивницкого района.

Имперское наследие: время Елисаветграда

С 21 февраля 1784 года город носил название Елисаветград – в честь Елизаветинской крепости, построенной для защиты южных границ Российской империи. Существуют разные версии происхождения названия: одни историки связывают его с именем императрицы Елизаветы Петровны, другие считают естественным фонетическим упрощением выражения "Крепость святой Елизаветы".

Это название город сохранял почти полтора века – до 5 сентября 1924 года. Именно Елисаветград стал основой для развития современного города после ликвидации Запорожской Сечи и начала планомерной колонизации южных земель.

Елисаветград, фото начала 20-го века

Советские метаморфозы: три названия за пятнадцать лет

Приход советской власти ознаменовался настоящей чехардой переименований. В 1924 году город стал Зиновьевском в честь революционера Григория Зиновьева, родившегося здесь. Однако уже десять лет спустя, когда Зиновьев попал в немилость и был объявлен "врагом народа", название стало неудобным.

Фрагмент мипы 1925 года с названием города Зиновьевск

27 декабря 1934 года город переименовали в Кирово — в память о Сергее Кирове, советском деятеле, убитом в том же году. Но и это название оказалось недолговечным: уже 10 января 1939 года, с образованием Кировоградской области, город получил название Кировоград.

Старая деревня города Кировоград

Именно с этим названием город прожил самый длинный период – 77 лет, с 1939 по 2016 год. Кировоград стал свидетелем войны, восстановления, индустриализации и распада СССР.

Возврат к корням: Кропивницкий

14 июля 2016 года Верховная Рада Украины в рамках декоммунизации приняла историческое решение о переименовании Кировограда в Кропивницкий. Новое название увековечивает память Марка Лукича Кропивницкого – выдающегося украинского драматурга, актера и режиссера, одного из основателей профессионального украинского театра.

Стелла на въезде в город Кропивницкий

Это переименование символизирует не просто отказ от советского наследия, а возвращение к собственным культурным корням, утверждение украинской идентичности через топонимы. Сегодня Кропивницкий продолжает писать свою историю уже под украинским названием, которое подчеркивает связь с национальной культурной традицией и стремление Украины к утверждению собственной идентичности в мире.

