"Квадроберы - это еще не клиника": российская чемпионка сравнила себя с пушкой времен Второй мировой

Знаменитая лыжница в очередной раз стала посмешищем

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова сравнила себя с пушкой ЗИС-2. Спортсменка активно поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление Вероника разместила на своем telegram-канале. Вероника взяла пример с министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который переименовал свой telegram-канал в "ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z".

"Наш министр спорта ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева – у него и канал так называется. Беру пример со старших товарищей и сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной. Я такая же легкая и пробивная. Некоторым кажется, что избыточно. Мне – нет!

Фото августа 2024-го, сейчас я несколько по-другому выгляжу – но дух все тот же" – написала Степанова, прикрепив фото рядом с пушкой.

В сети лишь посмеялись над словами Степановой. Один из пользователей пошутил, что российские власти зря борются с квадроберами, ведь клиника совсем в другом месте.

Степанова не впервые становится посмешище после своих заявлений. Вероника называла власти Норвегии "режимом", а в 2023 году лыжница говорила, что на Западе готовы вернуть россиян к международным соревнованиям.