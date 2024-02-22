"Арсенал" без Зинченко проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)

Ответная игра пройдет в Англии

В среду, 21 февраля, английский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, сыграл первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против португальского "Порту". К слову, украинский левый защитник пропустил первый матч из-за травмы.

Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе "Драгау", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме Драконы показали Канонирам, кто хозяин на "Драгау". Португальцы провели первую 45-минутку в бешеном темпе и имели возможность забить гол — лишь чудом Галено не попал в створ ворот из убойной позиции, при чем в одной атаке бразилец пробил дважды. Во второй половине встречи скорости заметно упали, и команды почти довели дело до ничьей. Однако на последних секундах все тот же Галено с дальней дистанции мастерски пробил в угол ворот. Добавим, что ответная игра между португальцами и англичанами состоится 12 марта в Лондоне.

"Порту" – "Арсенал" – 0:0

Гол: Галено, 90+4

Предупреждения: Консейсау, 51 – Райс, 2, Кивиор, 57, Хаверц, 61

"Порту": Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл (Эуштакиу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсау (Борхес, 85), Пепе, Галено, Эванилсон (Мартинес, 85).

"Арсенал": Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссард. (Жоржиньо, 75)

Статистика матча Порту - Арсенал

Полный видеообзор встречи:

Напомним, "Порту" на групповой стадии Лиги чемпионов занял второе место в группе H, где также выступали "Барселона", "Шахтер" и "Антверпен". К слову, именно Драконы выбили дончан в Лигу Европы — второй по силе еврокубок. Пушкари, в свою очередь, выиграли квартет B в ЛЧ, опередив "Ланс", "Севилью" и ПСВ.

Напомним, в начале февраля Зинченко и Ко обыграли "Ливерпуль" в чемпионате Англии. К слову, Канониры и мерсисайдцы ведут борьбу за чемпионство в АПЛ.