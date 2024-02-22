"Арсенал" без Зінченка програв "Порту" у Лізі чемпіонів (відео)

Гра-відповідь пройде в Англії

У середу, 21 лютого, англійський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, зіграв перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти португальського "Порту". До речі, український лівий захисник пропустив перший матч через травму.

Зустріч, що проходила у Порту (Португалія) на стадіоні "Драгау", завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі Дракони показали Канонірам, хто господар на "Драгау". Португальці провели першу 45-хвилинку в шаленому темпі й мали можливість забити гол — лише дивом Галено не влучив у ворота воріт зі вбивчої позиції, причому в одній атаці бразилець пробив двічі. У другій половині зустрічі швидкості помітно впали, та команди майже довели справу до нічиєї. Однак на останніх секундах той же Галено з дальньої дистанції майстерно пробив у кут воріт. Додамо, що гра-відповідь між португальцями та англійцями відбудеться 12 березня в Лондоні.

"Порту" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Галено, 90+4

Попередження: Консейсау, 51 – Райс, 2,Ківіор, 57, Хаверц, 61

"Порту": Кошта, Маріу, Пепе, Отавіу, Венделл (Еуштакіу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсау Борхес, 85), Пепе, Галено, Еванілсон (Мартінес, 85).

"Арсенал": Рая, Ківіор, Габріел, Саліба, Вайт, Хаверц, Райс, Едегор, Мартінеллі, Сака, Троссард. (Жоржиньо, 75)

Статистика матчу Порту — Арсенал

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, "Порту" на груповій стадії Ліги чемпіонів посів друге місце у групі H, де також виступали "Барселона", "Шахтар" та "Антверпен". До речі, саме Дракони вибили донеччан у Лігу Європи – другий за силою єврокубок. Пушкарі, у свою чергу, виграли квартет B у ЛЧ, випередивши "Ланс", "Севілью" та ПСВ.

Нагадаємо, на початку лютого Зінченко та Ко обіграли "Ліверпуль" у чемпіонаті Англії. До речі, Каноніри та мерсисайдці ведуть боротьбу за чемпіонство в АПЛ.