"Шахтар" вилетів із Ліги Європи, забивши "Марселю" першим (відео)

Гірники не зуміли пройти французький клуб

У четвер, 22 лютого, донецький "Шахтар" зіграв матч-відповідь проти французького "Марселя" в рамках стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Перша гра, яка проходила у Гамбурзі (Німеччина), переможця не виявила (2:2).

Друга гра між українським та французьким клубами проходила у Марселі на "Стад-де-Марсель" та завершилася з рахунком 3:1 на користь французької команди. Про це повідомляє "Телеграф".

У дебюті першого тайму Гірники несподівано пішли вперед, а серія атак донеччан увінчалася успіхом. Егіналду заробив пенальті, який реалізував Георгій Судаков. Через 11 хвилин господарі відігралися — Аріт вивів П’єр-Емеріка Обамеянга на побачення з Дмитром Різником, а габонець легко переграв кіпера донеччан у ближньому бою.

У другому таймі Провансальці таки дотиснули Гірників. Під завісу зустрічі "Марсель" забив двічі, скориставшись грубими помилками захисників "Шахтаря". Голами відзначилися Ісмаїла Сарр та Жоффрі Кондогбіа.

Таким чином, за підсумками 2-матчевого протистояння у 1/8 фіналу Ліги Європи пробився саме французький клуб. Для "Шахтаря" єврокубкова кампанія завершена. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться у п’ятницю, 23 лютого, у Ньоні (Швейцарія). Про деталі процедури УЄФА оголосить у день церемонії.

"Марсель" – "Шахтар" – 3:1

Голи: Обамеянг, 23; Сарр, 74; Кондогбія, 81 – Судаков, 12, пен

Попередження: Жіго, 17 – Егіналду, 45, Конопля, 45+2, Матвієнко, 58, Степаненко, 80

"Марсель": Пау Лопес — Мбемба, Мейте, Жіго, Мерлен — Клосс, Кондогбія, Унахі (Верету, 64) — Аріт, Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг.

"Шахтар": Різник — Конопля, Матвієнко, Ракіцький, Азаров — Степаненко, Судаков — Зубков, Бондаренко, Егіналду — Сікан.

Статистика матчу Марсель – Шахтар

Повний відеоогляд матчу "Марсель" — "Шахтар":

Додамо, що "Марсель" грав другу гру проти Гірників під керівництвом нового головного тренера. Напередодні француз Жан-Луї Гассет замінив у таборі Провансальців італійця Дженнаро Гаттузо.

Нагадаємо, "Шахтар" розпочинав єврокубкову кампанію 2023/24 у Лізі чемпіонів, проте на груповій стадії головного єврокубка посів 3-е місце та вилетів у плей-оф Ліги Європи. У ЛЧ донеччани (9 очок) випередили "Антверпен" (3), поступившись лише "Барселоні" (12) та "Порту" (12). "Марсель" (11 очок), у свою чергу, посів 2-е місце на груповій стадії ЛЄ, Французький клуб випередив "Аякс" (5) та АЕК (4), поступившись першим місцем "Брайтону" (13).