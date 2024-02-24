"Челси" - "Ливерпуль": прогноз на финал Кубка лиги

Украинец Мудрик может выиграть первый трофей в Англии.

В воскресенье, 25 февраля, "Челси" и "Ливерпуль" сыграют финальный поединок в битве за Кубок английской лиги. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Ливерпуль".

По мнению букмекеров, мерсисайдский гранд является небольшим фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу Красных специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,05-2,25. В то же время успех Синих в основное время оценивается коэффициентом 2,90-3,35. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность успеха лондонцев в 30%, а ливерпульцев — в 44%.

Прогноз букмекеров на матч "Челси" — "Ливерпуль"

Favbet: (победа "Челси" 3,35 — ничья 3,80 — победа "Ливерпуля" 2,25)

William Hill: (2,90 — 3,60 — 2,05)

Bwin: (3,20 — 3,70 — 2,10)

Матч "Челси" — "Ливерпуль" состоится в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть встречу в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Ливерпуль" сейчас на ходу и лидирует в АПЛ, "Челси" занимает лишь 10-е место в лиге. Добавим, что главный тренер Красных Юрген Клопп объявил, что покинет команду по окончании сезона.