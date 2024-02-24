"Челси" – "Ливерпуль": где и когда смотреть финал Кубка лиги

Большая игра пройдет на легендарной арене "Уэмбли"

В воскресенье, 25 февраля, в рамках финала Кубка английской лиги встретятся лондонский и ливерпульский суперклубы. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Ливерпуль".

В прямом эфире в Украине поединок Синих против Красных покажет телеканал Setanta Sports, а также ОТТ-платформа setantasports.com. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Челси" — "Ливерпуль" пройдет на стадионе "Уэмбли", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Добавим, что мерсисайдская команда является рекордсменом по количеству побед в КЛ (9), у лондонцев 5 триумфов в этом турнире.

Команды подходят к игре в разном настроении, однако проблем куда больше у "Челси". Лондонский клуб никак не может закрепиться в топ-10 чемпионата Англии, а про зону еврокубков Пенсионеры только мечтают. В то же время мерсисайдцы лидируют в Английской премьер-лиги и думают только о чемпионстве в последнем сезоне Юргена Клоппа в команде.

Напомним, за "Челси" выступает украинец Михаил Мудрик. Правда, в последнее время вингер не попадает в состав лондонцев. В начале февраля Миша сделал ассист в матче АПЛ.