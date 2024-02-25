"Челси" - "Ливерпуль": онлайн-трансляция финала Кубка лиги

"Челси" Михаила Мудрика сразится за трофей

В воскресенье, 25 февраля, "Челси" и "Ливерпуль" встретятся в финале Кубка английской лиги. Лондонцы прошли "Мидлсбро" в полуфинале, а мерсисайдцы — "Фулхэм".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Ливерпуль". Встреча состоится в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли", начало — в 17:00 по киевскому времени.

"Челси" — "Ливерпуль" — начало в 17:00 (обновляется)

Незадолго до начала игры станут известны стартовые составы команд.

Команда Михаила Мудрика неудачно выступает в чемпионате Англии, занимая лишь 10-е место в турнирной таблице, поэтому победа в Кубке — приоритет для Маурисио Почеттино. "Красные" также хотят пополнить коллекцию трофеев. К слову, именно "Ливерпуль" является рекордсменом по количеству Кубков лиг (9), у "Челси" — 5.

Добавим, что в полуфинале турнира "Челси" обыграл "Мидлсбро" (0:1, 6:1), а "Ливерпуль" справился с "Фулхэмом" (2:1, 1:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Челси" — "Ливерпуль" в прямом эфире в Украине. К слову, букмекеры не сумели выделить однозначного фаворита в этом противостоянии.