"Челсі" — "Ліверпуль": прогноз на фінал Кубка ліги

Українець Мудрик може виграти перший трофей в Англії.

У неділю, 25 лютого, "Челсі" та "Ліверпуль" зіграють фінальний поєдинок у битві за Кубок англійської ліги. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Ліверпуль".

На думку букмекерів, мерсисайдський гранд є невеликим фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Червоних фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,05-2,25. У той самий час успіх Синіх у час оцінюється коефіцієнтом 2,90-3,35. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність успіху лондонців у 30%, а ліверпульців – у 44%.

Прогноз букмекерів на матч "Челсі" — "Ліверпуль"

Favbet: (перемога "Челсі" 3,35 — нічия 3,80 — перемога "Ліверпуля" 2,25)

William Hill: (2,90 — 3,60 — 2,05)

Bwin: (3,20 — 3,70 — 2,10)

Матч "Челсі" — "Ліверпуль" відбудеться у Лондоні на знаменитій арені "Вемблі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися зустріч у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Ліверпуль" зараз на ходу і лідирує в АПЛ, "Челсі" посідає лише 10-те місце у лізі. Додамо, що головний тренер Червоних Юрген Клопп оголосив, що покине команду після закінчення сезону.