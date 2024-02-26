Хамский поступок Роналду попал на видео: сторона Криштиану утверждает, что во всем виноват ИИ

Португалец вновь влип в неприятную ситуацию в Саудовской Аравии

В матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" — "Аль-Наср" произошел скандал, связанный с поведением главной звезды гостей Криштиану Роналду. Это не впервые, когда португалец оказывается в эпицентре скандала.

На этот раз в сети всплыло видео, на котором CR7 делает непристойный жест в адрес болельщиков "Аль-Шабаба" после выкриков "Месси!" с их стороны. Об этом сообщает goal.

В "Аль-Насре" утверждают, что видео сгенерировано с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Тем не менее власти Саудовской Аравии заинтересовались инцидентом. Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали срочное расследование этого эпизода. Ожидается, что решение вопроса займет несколько дней.

Добавим, что "Аль-Наср" победил "Аль-Шабаб" со счетом 3:2, один гол на счету португальца. Команда Роналду идет на 2-й позиции в первенстве Саудовской Аравии.

Напомним, в Саудовской Аравии Роналду обнял и поцеловал художницу, что по местным законам могло быть расценено, как "прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке". К слову, недавно команда португальца уничтожила на поле команду Лионеля Месси.