Шансы на Евро: букмекеры обновили котировки на важнейший матч для сборной Украины

Игра против команды Боснии и Герцеговины состоится 21 марта

Аналитики букмекерских контор обновили котировки на матчи полуфинала плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. В том числе, и на матч Босния и Герцеговина — Украина, который пройдет 21 марта.

Сборная Украины по-прежнему является фаворитом игры, сообщает BetExplorer. Специализированный портал собрал данные 13 крупнейших контор мира.

По данным ведущих букмекеров, средняя ставка на победу сборной Украины составляет 1,97 к 1, в то время как на ничью в основное время — 3,52 к 1, а на победу команды Боснии и Герцеговины — 3,69 к 1.

Ранее ставки на победу команды Украины в основное время принимались с коэффициентом 2.00, в то время как на ничью можно было поставить с коэффициентом 3,55, а на победу хозяев матча (игра пройдет в Боснии и Герцеговине) — 3,85.

Если украинская команда победит в полуфинале, то в решающей игре за путевку на Евро сразится с победителем другой полуфинальной пары Израиль — Исландия. Финальный матч состоится 26 марта.

Сборная Украины завершила групповой этап отборочного турнира Евро-2024 на 3- месте, пропустив вперед команды Англии и Италии. При этом, в решающем матче за 2-е место с итальянцами нашей команде нужна была победа, но арбитр не усмотрел нарушения правил в эпизоде в штрафной площади "Скуадры Адзурры" в концовке игры, когда защитник нарушил правила на игроке сборной Украины.

Кроме того, помощник арбитра на VAR также не указал рефери на этот эпизод. В итоге, матч завершился со счетом 0:0, устроившим сборную Италии.