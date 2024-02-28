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Шанси на Євро: букмекери поновили котирування на найважливіший матч для збірної України

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Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
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Гравці збірної України
Гравці збірної України. Фото uaf.ua

Гра проти команди Боснії та Герцеговини відбудеться 21 березня

Аналітики букмекерських контор оновили котирування на матчі півфіналу плей-офф відбірного турніру чемпіонату Європи-2024 з футболу. У тому числі, і на матч Боснія та Герцеговина – Україна, який пройде 21 березня.

Збірна України, як і раніше, є фаворитом гри, повідомляє BetExplorer. Спеціалізований портал зібрав дані 13 найбільших контор світу.

За даними провідних букмекерів, середня ставка на перемогу збірної України складає 1,97 до 1, тоді як на нічию в основний час – 3,52 до 1, а на перемогу команди Боснії та Герцеговини – 3,69 до 1.

Раніше ставки на перемогу команди України в основний час приймалися з коефіцієнтом 2,00, у той час як на нічию можна було поставити з коефіцієнтом 3,55, а на перемогу господарів матчу (гра пройде в Боснії та Герцеговині) — 3,85.

Якщо українська команда переможе у півфіналі, то у вирішальній грі за путівку на Євро побореться з переможцем іншої півфінальної пари Ізраїль — Ісландія. Фінальний матч відбудеться 26 березня.

Збірна України завершила груповий етап відбірного турніру Євро-2024 на 3-му місці, пропустивши вперед команди Англії та Італії. При цьому у вирішальному матчі за 2-е місце з італійцями нашій команді була потрібна перемога, але арбітр не побачив порушення правил в епізоді в штрафному майданчику "Скуадри Адзурри" наприкінці гри, коли захисник порушив правила на гравці збірної України.

Крім того, помічник арбітра на VAR також не вказав на цей епізод рефері. У підсумку матч завершився з рахунком 0:0, який влаштував збірну Італії.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Футбол #Збірна України #Євро 2014