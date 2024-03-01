Лунин откажет "Реалу": названа причина

Игрок не хочет конкурировать с основным голкипером Тибо Куртуа

У украинского голкипера Андрея Лунина, несмотря на великолепный сезон, положение в "Реале" становится все более ясным: прощание с голкипером уже согласовано. В свою очередь, клуб готовит подписание его сменщика, который демонстрирует впечатляющую игру и достоит носить футболку "сливочных", и уже известно его имя — Альваро Вальеса.

Лунин покинет "Реал" по истечении срока контракта летом 2025 года. Вратарь доказал свое превосходство в текущей кампании, выиграв место в стартовом составе у нестабильного Кепы, и заставил мадридский клуб твердо вознамериться продлить его контракт, но у самого голкипера другие планы, сообщает Realmadridexclusivo.

Вратарь хочет продолжать играть и получать больше игрового времени, и в "Реале" знают, что не смогут предложить Лунину это, когда основной вратарь Куртуа будет готов вернуться на поле. Учитывая это, клуб уже планирует попрощаться с Луниным летом 2025 года, когда истечет срок его контракта, и подписать Вальеса из "Лас-Пальмаса".

Кепа же, в свою очередь, вернется в английский "Челси", которому и принадлежит. Таким образом, у "Реала" с 2025-го года будет два вратаря — Куртуа и Вальеса, над трансфером которого мадридский клуб уже работает.

Как сообщалось ранее, президент "Реала" раскрыл планы касательно украинца.