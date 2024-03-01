Лунін відмовить "Реалу": названо причину

Гравець не хоче конкурувати з основним голкіпером Тібо Куртуа

У українського голкіпера Андрія Луніна, незважаючи на чудовий сезон, становище у "Реалі" стає дедалі ясніше: прощання з голкіпером уже погоджено. У свою чергу, клуб готує підписання його змінника, який демонструє вражаючу гру і має носити футболку "вершкових", і вже відоме його ім’я — Альваро Вальєса.

Лунін залишить "Реал" після закінчення терміну контракту влітку 2025 року. Воротар довів свою перевагу в поточній кампанії, вигравши місце у стартовому складі у нестабільного Кепи, і змусив мадридський клуб мати твердмй намір продовжити його контракт, але у самого голкіпера інші плани, повідомляє Realmadridexclusivo.

Воротар хоче продовжувати грати та отримувати більше ігрового часу, і у "Реалі" знають, що не зможуть запропонувати Луніну це, коли основний воротар Тібо Куртуа буде готовий повернутися на поле. З огляду на це клуб вже планує попрощатися з Луніним влітку 2025 року, коли закінчиться термін його контракту, і підписати Вальєса з "Лас-Пальмаса".

Кепа ж, у свою чергу, повернеться до англійського "Челсі", якому належить. Таким чином, у "Реала" з 2025-го року буде два воротарі — Куртуа і Вальєса, над трансфером якого мадридський клуб уже працює.

Як повідомлялося раніше, президент "Реала" розкрив плани щодо українця.