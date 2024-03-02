Невеста Роналду в платье, сшитом из футболки Криштиану, произвела фурор на неделе моды в Париже (фото)

Джорджина Родригес появилась в Париже в уникальном платье

Испанская модель и блогерша, невеста футболиста "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес после эффектного появления на Каннском кинофестивале зажгла на неделе моды в Париже. Джорджина засветилась на подиуме в платье, сшитом из футболки КриРо.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, Джорджина прошлась на подиуме в образе известного бренда Vetements.

Наряд, который надела Родригес для показа, представлял собой красную футболку с номером 7 Криштиану Роналду спереди, превращенную в элегантное длинное платье. Судя по всему, это одна из форм, которую португалец использовал во время своего пребывания в "Манчестер Юнайтед", правда, эмблемы клуба на нем нет. На спине красуется автограф КриРо с подписью: "Для любви всей моей жизни".

Джорджина Родригес на неделе моды в Париже, фото: Getty Images

Платье Джорджины Родригес сделано из футболки Роналду, фото: Getty Images

Криштиану оставил послание Джорджине на ее платье, фото: Getty Images

Спереди платья красуется номер 7, под которым играет КриРо, фото: Getty Images

Джорджина Родригес произвела фурор в Париже, фото: Getty Images

Напомним, после перехода Роналду в "Аль-Наср" Джорджина также переехала в Саудовскую Аравию. Из-за строгих законов в этой стране невеста футболиста не может появляться на публике в мини-юбках, шортах, топах и т.д. К слову, власти Саудовской Аравии закрыли глаза на внебрачные отношения Роналду и Родригес.