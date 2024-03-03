Блогер у першому раунді брутально нокаутував професійного боксера (відео)

Джейк Пол виходить на новий рівень

У ніч на неділю, 3 березня, у Сан-Хуані (Пуерто-Рико) відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став бій американського блогера Джейка Пола (8–1, 5 KO) та професійного боксера зі США Раяна Бурленда (17–2), 6 KO). Для Пола це стало другою перемогою над профі після початку його боксерської кар’єри.

Пол нокаутував опонента вже у першому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок, який проходив у рамках 1-ї важкої ваги, завершився вже в першому раунді. Пол агресивно пішов на опонента з перших секунд, затиснув його в кутку і змусив капітулювати — рефері врятував Раяна від побиття.

Додамо, що другий головний бій шоу Аманда Серрано (46-2-1, 30 KO) — Ніна Майнке (18-3, 4 KO) не відбувся через проблеми Аманди зі здоров’ям. Лікарі видали заборону на поєдинок.

Пол прославився своїми перемогами на рингу над "ютуберами" та ветеранами ММА, а тепер зайнявся професійними боксерами. Джейк програв лише Томмі Ф’юрі, зведеному брату Тайсона Ф’юрі. До речі, "Циганський король" має у травні вийти на ринг проти Олександра Усика. Проте українець не впевнений, що цей поєдинок відбудеться. Раніше британець не зумів вийти на ринг у лютому через травму ока.