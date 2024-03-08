Український суперважковаговик захопив публіку перед боєм Джошуа — Нганну (відео)

Бій тривав менше трьох раундів

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочався вечір боксу, головним боєм якого стане поєдинок екс-чемпіона світу з Великобританії Ентоні Джошуа та екс-чемпіона UFC Франсіса Нганну з Камеруну. У першому бою карда українець Андрій Новицький вийшов на ринг проти Хуана Торреса.

Суперник виявився дуже масивним та мало координованим, а тому українець здобув легку перемогу, повідомляє "Телеграф". Долю бою було вирішено у третьому раунді.

Українець мав перевагу протягом усього бою і вже в першому раунді завдав ряд важких ударів супернику. У другій 3-х хвилині побиття Торреса, якого фахівці ще до бою прозвали "мішком", продовжилося. А наприкінці третього раунду, за півхвилини до закінчення 3-хвилинки, Новицький завдав вирішального удару, після якого суперник упав на канвас і більше не піднявся. Суддя відрахував до 10-ти та розвів руки в сторони.

Відео раннього андеркарда

Для Новицького ця перемога стала 10-ю, ювілейною, у кар’єрі, за 9 нокаутів. Український боксер, як і раніше, йде без поразок.

Головний бій вечора Джошуа — Нганну розпочнеться після опівночі за київським часом, у ніч проти 9 березня.