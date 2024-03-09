Украинский футболист забил супергол в стиле Мудрика (видео)
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Игроку удался феноменальный удар
В субботу, 9 марта, "Черноморец" в рамках матча 20-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) принимал "Ворсклу" (0:1). Победный гол в этом поединке эффектно забил защитник полтавчан Андрей Бацула.
Встреча, проходившая в Одессе на стадионе "Черноморец", завершилась победой "Ворсклы" со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".
Ключевой момент в игре произошел на 90-й минуте. Бацула исполнил навес-удар в сторону ворот Моряков, который оказался голевым — мяч по радиоуправляемой траектории залетел в сетку ворот. Отквитаться у одесситов не было ни сил, ни времени.
Этот мяч стал практически копией гола вингера "Челси" Михаила Мудрика в ворота "Арсенала".
Таким образом, "Ворскла" (29 очков) сохранила за собой 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Черноморец" (23 очка) — 10-ый. Лидирует в первенстве "Шахтер" (40 очков).
Напомним, в прошлом туре украинского чемпионата прогремел скандал. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал "Оболонь" после матча против "Черноморца". Дело в том, что игра Пивоваров началась не вовремя из-за того, что клуб решил выделить минуту для символического удара военного по мячу перед стартовым свистком.