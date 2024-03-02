На матчи "Динамо" вернулись болельщики: футболисты отблагодарили фанов яркой игрой (видео)

Украинский суперклуб получил разрешение на проведение матчей со зрителями от столичной военной администрации

В субботу, 2 марта, "Динамо" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 принимало "Черноморец". К слову, после зимнего перерыва власти разрешили проведение футбольных игр с ограниченным числом болельщиков на трибунах.

Киевское "Динамо" впервые за долгое время сыграло при поддержке родных болельщиков. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

К сожалению, из-за соображений безопасности про полные трибуны не стоит даже мечтать. Бело-синие сообщили, что продали менее чем за день 1800 билетов на игру по цене от 200 до 400 грн. Данное число ограничено вместимостью бомбоубежища, расположенного на стадионе имени Лобановского.

Футболисты обеих команд порадовали пришедших на игру фанов яркой игрой. Встреча проходила в быстром темпе с обилием моментов. "Динамовцы" сумели отблагодарить болельщиков за поддержку победой. За киевлян в первом тайме забил Владимир Шепелев, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Черноморец":

Напомним, "Динамо" в прошлом туре добыло голевую победу над "Металлистом-1925". К слову, Бело-синие забронировали своих сотрудников от мобилизации.