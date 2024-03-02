Украинский футболист в дебютном матче забил первый гол за "Манчестер Юнайтед" U-21 (видео)

Игрок стремится выступать за сборную Украины

17-летний украинский футболист Захар (Зак) Бауманн отличился голом за молодежную команду "Манчестер Юнайтед" U-21 в дебютном поединке. Накануне Зак заявил о своем желании выступать за сборную Украины.

Об удачном дебюте украинца сообщает academyarena Utd в Twitter. Украинец играет на позиции опорного полузащитника.

В игре против "Дерби Каунти" U-21 Бауманн на 31-й минуте встречи бильярдным ударом в касание с правой ноги сравнял счет в поединке. Тем не менее "Красные Дьяволы" уступили "Дерби" со счетом 2:4. Зак, который впервые играл за команду U-21, отыграл 72 минуты.

Напомним, недавно стало известно, что ассистент тренера сборной Украины U-19 Владимир Езерский уже разговаривал с родителями Захара. У парня есть желание выступать за сборную Украины.

Ранее в Украине прогремел скандал из-за того, что тренеры юношеской сборной Украины не замечают Даниила Кревсуна, играющего за юношескую команду "Боруссии" Д. Напомним, новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поставил задачу сборным Украины U-17 и U-19 выйти на Евро. К слову, 17-летний сын "Шевы" включен в запасной список игроков сборной Украины U-19 на отборочные матчи.