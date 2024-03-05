Мобилизация в Украине провалена? В ТЦК дали четкий ответ

Украинцы выполняют свой долг по защите Отечества и дальше будут выполнять

В Украине по сей день продолжается мобилизация и набор в армию идет планомерно, хотя и не в таком количестве, как того хотелось бы. В противовес информации, которая распространяется в обществе долгое время, что мобилизация якобы провалена, есть несколько фактов.

Об этом спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, если бы мобилизация была провалена, как об этом говорится, то ВСУ не получали бы пополнения уже несколько месяцев, с тех пор как пошли эти разговоры.

"Но украинцы выполняют свой долг по защите Отечества и дальше будут выполнять. Набор в армию идет планомерно. Возможно, не в том количестве и не том качестве, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы. Но имеем, что имеем", — сказал Истомин.

Также он добавил, что несмотря на рекрутинг, основным способом комплектования по-прежнему остается мобилизация.

"Да, могло бы быть лучше. Но критического уменьшения призванных граждан в Полтавской области не наблюдается. Наша область примерно наравне с другими выполняет поставленные задачи. Планов, конечно, не озвучиваем, как и того, сколько призвали в ряды ВСУ", — объяснил спикер.

Собеседник издания подчеркнул, что новый законопроект о мобилизации нужен для улучшения показателей и снятия напряжения в обществе. Однако это не связано с якобы провальной мобилизацией.

"Я не могу сказать, что т. н. "новый закон о мобилизации" готовится потому, что мобилизация провалена. Очевидно, он необходим для улучшения качественных показателей и снятия напряжения в обществе", — подытожил Истомин.

Полный текст интервью с Романом Истоминым читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Многим нужен только толчок, чтобы идти защищать Украину": майор о рекрутинге, конфликтах с гражданскими и бодикамерах в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при рассмотрении правок к новому законопроекту о мобилизации в Верховной Раде приняли решение, кого нужно освободить от призыва.