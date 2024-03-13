В Украине будут судить эксчемпионку мира по сумо за сотрудничество с Россией: подробности

Она собирала деньги на войну против нашей страны

В суд направлен обвинительный акт против бывшей украинской спортсменки из временно оккупированного Крыма, многократной чемпионки Европы и мира по сумо. Ее обвиняют в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает Офис генпрокурора. По информации 24 Канала, говорится об Ольге Давидко. Ранее она представляла сборную Украины.

В 2012 году Давидко приостановила карьеру и приняла участие в телевизионном шоу "Зважені і щасливі", что позволило ей похудеть на 70 килограммов. В 2013 и 2015 годах Ольга родила двух сыновей.

Уже в 2016 году Давидко вернулась в спорт, но начала выступать в составе сборной РФ. Но после запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях сделала перерыв в карьере.

Следствие установило, что она организовала и возглавила волонтерское движение в Крыму, которое поддерживало армию оккупантов. В частности, обвиняемая неоднократно собирала средства для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих РФ, которые, в том числе вели боевые действия против Украины в городе Бахмут.

Кроме того, спортсменка неоднократно выступала в пророссийских медиа. Она продвигала пропагандистские нарративы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Центре противодействия дезинформации обнародовали список telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду. Список получился длинным.