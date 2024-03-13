В Україні судитимуть ексчемпіонку світу з сумо за співпрацю з Росією: подробиці

Вона збирала гроші на війну проти нашої країни

До суду скеровано обвинувальний акт проти колишньої української спортсменки з тимчасово окупованого Криму, багаторазової чемпіонки Європи та світу із сумо. Її звинувачують у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. За інформацією 24 Каналу, мовиться про Ольгу Давидко. Раніше вона представляла збірну України.

У 2012 році Давидко призупинила кар'єру та взяла участь у телевізійному шоу "Зважені та щасливі" це дозволило їй схуднути на 70 кілограмів. У 2013 та 2015 роках Ольга народила двох синів.

Вже у 2016 році Давидко повернулась до спорту, проте почала виступати у складі збірної РФ. Але після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях зробила перерву в кар’єрі.

Слідство встановило, що вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму, який підтримував армію окупантів. Зокрема обвинувачена неодноразові збирала кошти для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Крім того, спортсменка неодноразово виступала у проросійських медіа. Вона просувала пропагандистські наративи.

Раніше "Телеграф" писав, що у Центрі протидії дезінформації оприлюднили перелік telegram-каналів, які розповсюджують російську пропаганду. Список вийшов довгим.