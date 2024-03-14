Главный фаворит квартета: букмекеры прочат сборной Украины путевку на Евро

За неделю до старта плей-офф букмекеры обновили котировки

За неделю до старта плей-офф отборочного турнира Евро-2024 сборная Украины считается явным фаворитом стыковых матчей пути В. Подопечные Сергея Реброва сыграет в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату Европы со сборной Боснии и Герцеговины, а в случае успеха встретятся с победителем пары Израиль – Исландия.

Конкретно на полуфинальный матч против Боснии и Герцеговины, букмекеры предлагают ставку на победу сборной Украины из расчета 2,02 к 1. В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,60, а на победу боснийцев — 3,95 к 1, сообщает Favbet.

Кроме того, аналитики букмекерских контор уже определили украинцев как главных фаворитов "пульки". Ставки на то, что именно "сине-желтые" выиграют путевку на турнир в Германии, принимаются с коэффициентом 2,10. Далее с большим отрывом расположились боснийцы, на выход которых на Евро предлагается котировка 4,00. Показатели на итоговый триумф израильтян в пути В плей-офф отбора Европы-2024 достигают уровня 4,50. А главными аутсайдерами являются исландцы, на которых можно поставить с коэффициентом 6,00, считает William Hill.

Украинцы имеют самое большое превосходство над соперниками из всех трех фаворитов "пулек". Другими самыми вероятными участниками Евро названы сборные Польши (квартет А) и Греции (квартет С).

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта. Финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024 пройдет 26 марта.