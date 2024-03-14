Головний фаворит квартету: букмекери пророкують збірній України путівку на Євро

За тиждень до старту плей-офф букмекери оновили котирування

За тиждень до старту плей-офф відбіркового турніру Євро-2024 збірна України вважається явним фаворитом стикових матчів шляху В. Підопічні Сергія Реброва зіграє у півфіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи зі збірною Боснії та Герцеговини, а у разі успіху зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Конкретно на півфінальний матч проти Боснії та Герцеговини букмекери пропонують ставку на перемогу збірної України з розрахунку 2,02 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,60, а на перемогу боснійців — 3,95 до 1, повідомляє Favbet.

Крім того, аналітики букмекерських контор уже визначили українців як головних фаворитів "кульки". Ставки на те, що саме "синьо-жовті" виграють путівку на турнір у Німеччині, приймаються з коефіцієнтом 2,10. Далі з великим відривом розташувалися боснійці, на вихід яких Євро пропонує котирування 4,00. Показники на підсумковий тріумф ізраїльтян у дорозі У плей-офф відбору Європи-2024 досягають рівня 4,50. А головними аутсайдерами є ісландці, на яких можна поставити з коефіцієнтом 6,00, вважає William Hill.

Українці мають найбільшу перевагу над суперниками з усіх трьох фаворитів "кульок". Іншими найімовірнішими учасниками Євро названо збірні Польщі (квартет А) та Греції (квартет С).

Матч Боснія та Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня. Фінальний матч плей-офф за вихід на Євро-2024 пройде 26 березня.