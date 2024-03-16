"Ровно девять недель": Фьюри пригрозил Усику (видео)

Британский боксер уверен, что победит украинца

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) во время подготовки к супербою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) пригрозил украинцу. Боксеры должны выйти на ринг 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соответствующий комментарий "Цыганский король" разместил в сторис на своей странице в Instagram. Британец во время длительной пробежки заявил, что с легкостью победит украинца.

"Итак, сегодня ровно девять недель до того момента, как я надеру з*д Усику. И сегодня с утра мы с командой на пробежке. Мы будем бежать, я не знаю… Восемь девять, десять миль. Может, сегодня даже пробежим полумарафон, кто знает?" – сказал Фьюри.

Напомним, бой Усик — Фьюри срывался несколько раз. Поединок должен был пройти в феврале 2024 года, однако "Цыганский король" получил травму в спарринге. Ранее сообщалось, что Всемирный боксерский совет (WBC) хочет изменить правила бокса для поединка Александра с Тайсоном. К слову, Усик возглавляет рейтинг журнала The Ring, опережая своего будущего соперника в списке супертяжей.