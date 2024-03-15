Усик - Фьюри: для боя хотят переписать правила бокса

Бокс прославился судейскими "ограблениями", но ситуацию надо менять

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман хочет увеличить вдвое количество судей во время чемпионского боя в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец и британец разделят ринг в мае 2024 года.

Соответствующий комментарий функционера приводит boxingscene. По его словам, большое количество судей поможет избежать скандальных решений, когда 1-2 судьи допускают ошибки. Сулейман сделал запрос WBO, WBA и IBF, Фьюри и Усику, а также их промоутерам с просьбой ввести шесть судей на супербой в Эр-Рияде.

"Бои, особенно такого высокого уровня, заслуживают этого, и поэтому я сейчас выдвигаю это предложение всем санкционирующим органам, промоутерам и бойцам", — заявил Сулейман.

На эту инициативу Сулейман пошел после чемпионского боя Рей Варгас — Ник Болл, проходившего в Саудовской Аравии во время шоу Джошуа — Нганну. Рей сохранил свой пояс WBC благодаря скандальному решению судей о раздельной ничьей — 114-112, 113-113, 110-116.

Напомним, Усик остается во главе рейтинга журнала The Ring, опережая своего будущего соперника в списке супертяжей. К слову, Александр рассказал, что произойдет, если Фьюри вновь откажется от поединка с ним.