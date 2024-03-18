Победы грандов и "Кривбасса", усугубление кризиса в "Полесье": обзор 21-го тура Премьер-лиги

Игроки "Динамо" и "Шахтера" уехали в национальную сборную в хорошем настроении

Матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги растянулся почти на целую неделю, что было связано с предстоящими матчами национальной сборной в отборочном турнире Евро-2024. Если "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" провели свои матчи во вторник (главная команда страны в среду вечером уехала в Польшу, откуда транзитом перебралась в испанскую Марбелью, для заключительных тренировок перед матчем с Боснией и Герцеговиной), то остальные пять игр тура прошли в пятницу-воскресенье. И в чемпионате страны наступила двухнедельная пауза.

При этом, и "Динамо", и "Шахтер" свои матчи выиграли. И игроки национальной команды из этих клубов в хорошем настроении отправились готовиться к матчу полуфинала плей-офф Евро-2024.

Спокойно разобрались с аутсайдерами

Донецкий "Шахтер", возглавляющий турнирную таблицу, в последнем перед перерывом матче встречался с явным аутсайдером таблицы закарпатским "Минаем". Правда, у команды из села под Ужгородом есть два матча в запасе и теоретически она может догнать "Металлист-1925", но только теоретически. На практике же, команда сербского тренера Желько Любеновича показывает крайне неубедительную игру. А запредельного уровня самоотдачи в матче с "Шахтером" им хватило только для того, чтобы не проиграть с крупным счетом.

Доминирование "Шахтера" обозначилось со стартового свистка, и уже в дебютные 15 минут "оранжево-черные" создали несколько голевых моментов. Бондаренко после кросса Конопли из центра штрафной не попал в ворота, выстрел Азарова издалека пришелся в правую штангу, а опасные удары Кевина, Зубкова и Судакова последовательно парировал голкипер закарпатцев Кемкин. Впрочем, долго выдерживать такое давление гости не могли, поэтому на 24-й минуте дончане открыли счет: Конопля был сбит в штрафной, и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который Георгий Судаков реализовал ударом в правую девятку — 1:0. Вскоре подопечные Марино Пушича удвоили преимущество: на 30-й минуте после удачного прессинга Кевин перехватил мяч и нашел пасом в полукруге перед штрафной Даниила Сикана, а тот точно пробил в нижний угол — 2:0. Атаки хозяев не утихали, "горняки" и в дальнейшем имели несколько моментов до перерыва, а после перерыва уже более спокойно контролировали игру. Тем не менее, больше команда Марино Пушича так и не забила.

"Шахтер" - "Минай"

В свою очередь, киевское "Динамо" — вторая команда УПЛ по потерянным очкам на данный момент, играла против луганской "Зари", еще одного коллектива, входящего в группу аутсайдеров. Правда, с учетом того, что у луганчан на счету всего 18 проведенных матчей, их можно также отнести к середнякам таблицы, но вот смогут ли они "добрать" свои баллы в пропущенных матчах – большой вопрос.

И в этом матче с первых же минут динамовцы взяли игру под свой контроль, что и неудивительно. Ведь соперник играл далеко не сильнейшим составом из-а внутреннего конфликта, связанного с выплатами призовых. Тем не менее, на подступах к штрафной площади луганчан гостям столичного стадиона "Динамо" им.Валерия Лобановского удавалось нейтрализовать угрозу. Тем не менее, гола в этом матче болельщикам пришлось ждать довольно долго. Трибуны взорвались эмоциями на 30-й минуте, когда после классного паса Вивчаренко Ванат принял мяч в районе левого угла вратарской площадки и точно пробил низом мимо вратаря — 1:0.

Во втором тайме угроза у ворот луганчан возникала регулярно, но в завершающей стадии динамовцам не хватало совсем немного, чтобы забить во второй раз. Впрочем, все их усилия и настойчивость были вознаграждены, когда Андриевский исполнил штрафной удар, а Попов выиграл верховую борьбу в штрафной площадке и головой переправил мяч в сетку – 2:0.

"Динамо" - "Заря"

И только "Днепр-1" свой матч счел вничью, обменявшись голами с черкасским ЛНЗ. На точный удар Александра Филиппова в самом начале второго тайма (48-я минута), на 57-й своим точным ударом ответил игрок черкасской команды Хайдин Салиху – 1:1. В итоге, "Днепр-1" потерял 4 очка в последних двух матчах и 6 очков в четырех матчах весенней стадии турнира. Команда не только существенно отдалилась от лидирующего "Шахтера", но уступает уже и "Кривбассу", рискуя остаться за чертой призеров Премьер-лиги нынешнего сезона.

ЛНЗ - "Днепр-1"

"Кривбасс" не отстает от лидера

В свою очередь, команда из Кривого Рога в субботу принимала на своем поле "Колос" из Ковалевки. И, несмотря на то, что команда из лидирующей группы принимала у себя на поле середняка таблицы, игра получилась напряженной и нервной.

Дебют матча прошел в равной борьбе, хотя первый удар остался за хозяевами – Лунев завершил сольный проход неточным ударом с линии штрафной площадки. "Колос" впоследствии ответил фланговой атакой и острым прострелом Цурикова, который остановил Бандейра. Здесь же Паулаускас пробивал по воротам Клищука, но получилось несильно и без проблем для вратаря хозяев поля.

В дальнейшем игра долгое время шла без моментов. "Кривбассу" было трудно подобраться к воротам соперника. "Колос" также не подходил близко к штрафной криворожан, шла вязкая игра в центре поля. Минимальной игровой инициативой владели хозяева, но гости оборонялись довольно грамотно. И только в начале второго тайма "Кривбасс" овладел инициативой, несколько моментов подряд упустили Принс, Дибанго, Бескоровайный… "Колосу" в эти минуты было трудно, гости думали исключительно об обороне.

Тем не менее, мяч упорно не шел в ворота. А когда на 88-й минуте Кожушко не реализовал выход один на один с вратарем, казалось, сенсации не избежать. Тем не менее, "Кривбасс" продолжал наседать на ворота соперника и уже в компенсированное время еще один супершанс упустил Задерака, который на добивании пробил мимо ворот с острого угла…

И все же "Колос" вырвал победу – Бизимана идеальным по точности "бильярдным" ударом положил мяч в дальний угол с линии штрафной после паса Кожушко, 1:0. Команда Юрия Вернидуба продолжает делить первое место с "Шахтером" по набранным очкам. Правда, у горняков на два матча меньше в турнирной таблице и потенциальное преимущество "+6" очков.

"Кривбасс" - "Колос"

"Полесье" не может выбраться из кризиса

В свою очередь, отставка главного тренера житомирского "Полесья" Юрия Калитвинцева не привела к положительным изменениям в коллективе. Команда продолжает проигрывать, на сей раз она отдала очки "Оболони" в Киеве – 0:1.

Уже на 10-й минуте игры полузащитник хозяев Руслан Черненко открыл счет в матче, а удар получился настолько красивым, что его гол был признан лучшим в туре. В дальнейшем столичные футболисты спокойно отбивались от атак соперника, который еще осенью периодически возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги. Да и сказать, что "Полесье" много атаковало ворота соперника было бы большим преувеличением.

"Оболонь" - "Полесье"

В итоге, "Полесье" уже замыкает Топ-6 турнирной таблицы Премьер-лиги, на 10 очков отставая от дуэта лидеров – "Шахтера" и "Кривбасса". И это с учетом двух матчей в запасе у горняков.