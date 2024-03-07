"Оболонь" оштрафовали из-за символического удара военного перед матчем УПЛ

Матч Премьер-лиги начался на 3 минуты позже

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал футбольный клуб "Оболонь" после матча 18-го тура УПЛ против одесского "Черноморца". Игра завершилась со счетом 1:1.

Столичный клуб получил штраф из-за того, что украинский военный нанес символический удар на старте матча на 1 позже чем указано в регламенте. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

"В прошлый понедельник играли "Оболонь" и "Черноморец". Первый удар по мячу нанес военный, Герой Украины, Денис Дикий. Матч начался на 3 мин позже запланированных 15:30, потому что: "Черноморец" задержался с выходом из раздевалки на 2 мин, а в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 мин".

Тезисы взяты в кавычки, поскольку так, по моей информации, написал в рапорте делегат УАФ Юрий Нестрига. На основе рапорта КДК уже оштрафовал клуб на деньги (маленькие, фактически слезы), но суть в другом. "Оболонь" в предматчевом райдере таки прописала – в 15:30 должен быть символический удар по мячу. Вопрос: на основе чего делегат оштрафовал киевлян?", — написал Зверов.

Также журналист недоумевает: "Человек, который своей самоотверженностью дарит нам возможность играть и смотреть футбол, приезжает на игру. Ему аплодируют 1000+ людей. Клуб-хозяин официально предупреждает об этом. Делегат пишет – не предупредили. С "Оболони" взыскали 3 тысячи гривен. Говорю же, копейки. Поэтому я искренне не понимаю, для чего это все".

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко не смог ответить на вопрос об отношениях футбольных клубов и ТЦК.