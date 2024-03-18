Перемоги грандів та "Кривбасу", посилення кризи в "Поліссі": огляд 21-го туру Прем’єр-ліги

Гравці "Динамо" та "Шахтаря" поїхали до національної збірної у гарному настрої

Матчі 21 туру української футбольної Прем’єр-ліги розтягнулися майже на цілий тиждень, що було пов’язано з майбутніми іграми національної збірної у відбірному турнірі Євро-2024. Якщо "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1" провели свої матчі у вівторок (головна команда країни в середу ввечері поїхала до Польщі, звідки транзитом перебралася до іспанської Марбельї, для заключних тренувань перед матчем із Боснією та Герцеговиною), то решта п’ять ігор туру пройшли у п’ятницю-неділю. І у чемпіонаті країни настала двотижнева пауза.

При цьому і "Динамо", і "Шахтар" свої матчі виграли. І гравці національної команди із цих клубів у гарному настрої вирушили готуватися до матчу півфіналу плей-офф Євро-2024.

Спокійно розібралися з аутсайдерами

Донецький "Шахтар", який очолює турнірну таблицю, в останньому перед перервою матчі зустрічався із явним аутсайдером таблиці закарпатським "Мінаєм". Щоправда, команда із села під Ужгородом має два матчі в запасі і теоретично вона може наздогнати "Металіст-1925", але тільки теоретично. Насправді ж, команда сербського тренера Желько Любеновича показує вкрай непереконливу гру. А надмірного рівня самовіддачі в матчі з "Шахтарем" їм вистачило лише для того, щоб не програти з великим рахунком.

Домінування "Шахтаря" позначилося зі стартового свистка, і вже в дебютні 15 хвилин "оранжево-чорні" створили кілька гольових моментів. Бондаренко після кросу Коноплі з центру штрафного майданчика не влучив у ворота, постріл Азарова здалеку припав у праву штангу, а небезпечні удари Кевіна, Зубкова та Судакова послідовно парирував голкіпер закарпатців Кемкін. Втім, довго витримувати такий тиск гості не могли, тому на 24-й хвилині донеччани відкрили рахунок: Коноплі було збито у штрафному майданчику, і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який Георгій Судаков реалізував ударом у праву дев’ятку — 1:0. Незабаром підопічні Марино Пушича подвоїли перевагу: на 30-й хвилині після вдалого пресингу Кевін перехопив м’яч і знайшов пасом у півкрузі перед штрафним Данила Сікана, а той точно пробив у нижній кут – 2:0. Атаки господарів не вщухали, "гірники" і надалі мали кілька моментів до перерви, а після перерви вже спокійніше контролювали гру. Проте більше команда Марино Пушича так і не забила.

"Шахтар" — "Мінай"

У свою чергу, київське "Динамо" — друга команда УПЛ за втраченими очками на даний момент, грала проти луганської "Зорі", ще одного колективу, що входить до групи аутсайдерів. Щоправда, з урахуванням того, що у луганчан на рахунку всього 18 проведених матчів, їх можна також віднести до середняків таблиці, але чи зможуть вони "добрати" свої бали у пропущених матчах – велике питання.

І в цьому матчі з перших хвилин динамівці взяли гру під свій контроль, що і не дивно. Адже суперник грав далеко не найсильнішим складом внутрішнього конфлікту, пов’язаного з виплатами призових. Проте на підступах до штрафної площі луганчан гостям столичного стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського вдавалося нейтралізувати загрозу. Тим не менш, голи в цьому матчі вболівальникам довелося чекати досить довго. Трибуни вибухнули емоціями на 30-й хвилині, коли після класного пасу Вівчаренко Ванат прийняв м’яч у районі лівого кута воротарського майданчика і точно пробив низом повз воротаря — 1:0.

У другому таймі загроза біля воріт луганчан виникала регулярно, але на завершальній стадії динамівцям не вистачало зовсім небагато, щоб забити вдруге. Втім, усі їхні зусилля та наполегливість були винагороджені, коли Андрієвський виконав штрафний удар, а Попов виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику та головою переправив м’яч у сітку – 2:0.

"Динамо" — "Зоря"

І лише "Дніпро-1" свій матч визнав внічию, обмінявшись голами з черкаським ЛНЗ. На точний удар Олександра Філіппова на початку другого тайму (48-а хвилина), на 57-й своїм влучним ударом відповів гравець черкаської команди Хайдін Саліху — 1:1. У підсумку "Дніпро-1" втратив 4 очки в останніх двох матчах і 6 очок у чотирьох матчах весняної стадії турніру. Команда не тільки суттєво віддалилася від "Шахтаря", що лідирує, але поступається вже і "Кривбасу", ризикуючи залишитися за межею призерів Прем’єр-ліги нинішнього сезону.

ЛНЗ — "Дніпро-1"

"Кривбас" не відстає від лідера

У свою чергу команда з Кривого Рогу в суботу приймала на своєму полі "Колос" із Ковалівки. І, незважаючи на те, що команда з лідируючої групи приймала у себе на полі середняка таблиці, гра вийшла напруженою та нервовою.

Дебют матчу пройшов у рівній боротьбі, хоча перший удар залишився за господарями – Лунєв завершив сольний прохід неточним ударом з лінії штрафного майданчика. "Колос" згодом відповів фланговою атакою та гострим прострілом Цурікова, який зупинив Бандейра. Тут же Паулаускас пробивав по воротах Кліщука, але вийшло не дуже й без проблем для воротаря господарів поля.

Надалі гра тривалий час тривала без моментів. "Кривбасу" було важко підібратися до воріт суперника. "Колос" також не підходив близько до штрафного майданчика криворіжців, йшла в’язка гра в центрі поля. Мінімальною ігровою ініціативою володіли господарі, але гості оборонялися досить грамотно. І лише на початку другого тайму "Кривбас" опанував ініціативу, кілька моментів поспіль упустили Прінс, Дібанго, Безкоровайний… "Колосу" в ці хвилини було важко, гості думали виключно про оборону.

Проте м’яч вперто не йшов у ворота. А коли на 88-й хвилині Кожушко не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, здавалося, сенсації не уникнути. Тим не менш, "Кривбас" продовжував насідати на ворота суперника і вже в компенсований час ще один супершанс упустив Задерака, який на добиванні пробив повз ворота з гострого кута.

І все ж "Колос" вирвав перемогу — Бізімана ідеальним за точністю "більярдним" ударом поклав м’яч у дальній кут з лінії штрафного майданчика після пасу Кожушка, 1:0. Команда Юрія Вернідуба продовжує ділити перше місце із "Шахтарем" за набраними очками. Щоправда, у гірників на два матчі менше у турнірній таблиці та потенційна перевага "+6" очок.

"Кривбас" — "Колос"

"Полісся" не може вибратися з кризи

У свою чергу відставка головного тренера житомирського "Полісся" Юрія Калитвинцева не призвела до позитивних змін у колективі. Команда продовжує програвати, цього разу вона віддала очки "Оболоні" у Києві – 0:1.

Вже на 10-й хвилині гри півзахисник господарів Руслан Черненко відкрив рахунок у матчі, а удар вийшов настільки красивим, що його гол був визнаний найкращим у турі. Надалі столичні футболісти спокійно відбивалися від атак суперника, котрий ще восени періодично очолював турнірну таблицю Прем’єр-ліги. Та й сказати, що "Полісся" багато атакувало ворота суперника, було б великим перебільшенням.

"Оболонь" — "Полісся"

У підсумку "Полісся" вже замикає Топ-6 турнірної таблиці Прем’єр-ліги, на 10 очок відстаючи від дуету лідерів — "Шахтаря" та "Кривбасу". І це з урахуванням двох матчів у запасі у гірників.