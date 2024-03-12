Чемпионат Украины по футболу, 21 тур: расписание результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур затянется из-за матчей сборной Украины

Во вторник, 12 марта, матчем ЛНЗ — "Днепр-1" стартует 21-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре днепряне проиграли "Руху".

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке тура "Динамо" сыграет против "Зари", а "Шахтер" примет "Минай".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 21 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Турнирное положение команд УПЛ после 20 тура

Вторник, 12 марта

ЛНЗ — "Днепр-1" — 13:00

"Динамо" — "Заря" — 15:30

"Шахтер" — "Минай" — 18:00

Пятница, 15 марта

"Александрия" — "Ворскла" — 18:00

Суббота, 16 марта

"Металлист-1925" — "Рух" — 13:00

"Оболонь" — "Полесье" — 15:30

"Кривбасс" — "Колос" — 18:00

Воскресенье, 17 марта

"Черноморец" — "Верес" — 15:30

Напомним, перед центральным матчем тура появилась информация о том, что футболисты "Зари" могут бойкотировать игру с "Динамо" из-за долгов по зарплате и премиальным. Кроме того, "Полесье" уволил главного тренера после 20-го тура.