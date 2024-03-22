В РФ готовят решение, которое похоронит российский футбол

РФ хочет интегрировать украинские клубы

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов хочет интегрировать футбольные клубы из оккупированных территорий Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) в систему российских лиг. На данный момент все российские команды и сборные отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Байсултанова приводит "Матч ТВ". Чиновник заявил, что нет никаких юридических оснований запрещать данным клубам играть в российских лигах. При этом это решение потенциально будет означать о выходе России из системы международного футбола.

– В правовом поле не сложно ли будет интегрировать эти клубы именно в профессиональные лиги России?

– Не берусь отвечать за РФС. Надо отдать должное РФС, они очень много позитивного делают в этом плане. Я выскажу свое мнение. То, что думают УЕФА и ФИФА по этому поводу, – это их проблемы. Люди в новых регионах – это граждане Российской Федерации, и по конституции они имеют все те же права, как и мы с вами. Поэтому нет никаких юридических оснований запрещать им выступать. Сделать это нужно с учетом всех правил и регламентов, но не нарушая конституционные права граждан РФ, – сказал Байсултанов.

В сети раскритиковали слова Байсултанова. Пользователи в РФ считают, что данный чиновник ведет российский футбол в пропасть.

Напомним, УЕФА, несмотря на войну в Украине, пытался вернуть юношеские команды РФ на международную арену. Однако европейские страны пригрозили бойкотом, после чего главный футбольный орган Европы отменил свои планы.